TASR

Včera o 16:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nitra odštartovala futbalovú jar nerozhodným výsledkom s Trenčínom

Súperi sa rozišli zmierlivo 1:1.

Achraf El Mahdioul z Trenčína (vpredu) a Márius Charizopulus z Nitry v zápase 20. kola Fortuna ligy vo futbale medzi FC Nitra a AS Trenčín 18. februára 2018 v Zlatých Moravciach. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zlaté Moravce 18. februára (TASR) - Futbalisti Nitry odštartovali jarnú časť súťaže pre rekonštrukciu ich štadióna na detašovanej domácej pôde v Zlatých Moravciach, kde privítali suseda v tabuľke AS Trenčín. Súboj najlepšej obrany proti najlepšiemu útoku v doterajšom priebehu súťaže sa v prvom polčase odohrával väčšinou medzi šestnástkami. Prvý strelecký pokus sa zrodil až v 30. minúte, no nepresná strela hosťujúceho Sleegersa z rohu šestnástky brankára Hrošša príliš nezamestnala. O päť minút neskôr sa však na opačnej strane ihriska odohral kuriózny gólový moment, keď po chybe brankára Šemrinca sa lopta odrazila od napádajúceho Kotríka za bránkovú čiaru a následne sa vrátila späť do hry. Hlavný rozhodca Kružliak hru prerušil a na prekvapenie všetkých gól uznal – 1:0. V závere prvého polčasu zaujala ešte ďalekonosná strela Kóňu, ktorú brankár hostí s námahou vytlačil na rohový kop.

Do druhého polčasu naskočil lepšie Trenčín. Jeho aktivita bola odmenená v 54. minúte, keď po rohovom kope Ubbinka skóroval hlavou El Mahdioui – 1:1. Domáci pohrozili po hodine hry, ale zakončenie striedajúcemu Militosyanovi z dobrej pozície vôbec nevyšlo. V 74. minúte pekný prienik Steinhübela zastavil faulom v šestnástke El Mahdioui a hlavný rozhodca Kružliak nariadil jedenástku. Domáci kapitán Kóňa však ponúknutú šancu nevyužil. V ďalšom priebehu sa už skóre nezmenilo a tak súboj dvoch tímov bojujúcich o postup do elitnej šestky sa skončil spravodlivou deľbou bodov.