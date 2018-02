Slovan získal v Michalovciach bod, vyrovnal v druhom polčase

TASR

Súperi si body podelili, zápas skončil 1:1.

Na snímke uprostred v bielom hráč MFK Zemplín Michalovce Sadam Sulley pred brankárom Slovana Bratislava Michalom Šullom na zemi v zápase 20. kola futbalovej Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava v Michalovciach 18. februára 2018. — Foto: TASR/František Iván

Michalovce 18. februára (TASR) - Na kvalitnom teréne sa v prvom polčase hral zaujímavý futbal so vzruchom pred oboma bránami. Ako prví mohli udrieť "belasí", keď ich nová posila Šporar unikol michalovskej obrane, ale skvele zasiahol Kira, ktorý jeho pokus vytlačil na rohový kop. O tri minúty neskôr bol vzruch aj v šestnástke hostí, Dankovu strelu do opustenej brány však obrana "belasých" zblokovala. V 18. minúte mohlo zahrmieť na druhej strane, ale Holmanov pokus spoza šestnástky sa skončil na pravej žrdi. V 27. minúte centroval z pravej strany Kolesár a lopta opäť obtrela iba brvno. Keď sa už zdalo, že prvý polčas sa skončí bez gólov, prišiel posledný michalovský roh a po trme-vrme Koscelník dokopol loptu do siete. Aj v druhom polčase pokračoval kvalitný futbal, aktívnejší však už boli hostia. Paradoxne skôr mohli skórovať domáci, ale Sulleyova strela smerovala tesne nad bránu. Aktivita sa hosťom vyplatila v 72. minúte, keď Čavrič napriahol spoza šestnástky a strelou umiestenou k žrdi vyrovnal na 1:1. Od tohto momentu sa hra prelievala z jednej strany na druhú bez gólového efektu. V nadstavenom čase mohol misky váh nakloniť na stranu Slovana Vittek, ale loptu nespracoval, a tak sa súperi o body podelili.