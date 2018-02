TASR

V krajskom derby zdolala Žilina Ružomberok

Žilina vyhrala nad súperom 2:0.

Na snímke vľavo Františk Kubík (MŠK Žilina) Ján Maslo (MFK Ružomberok) počas 20. kola futbalového zápasu Fortuna ligy MŠK Žilina - MFK Ružomberok v Žiline, 18. februára 2018. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 18. februára (TASR) - Krajské derby sa začalo zostra. Už v 86. sekunde sa dostal novic v domácom drese Kubík do obrovskej šance, ale v 16-tke vyslal na Macíka iba ľahkú strelu do stredu brány. O dve minúty sa do dobrej príležitosti dostal pár metrov za šestnástkou kapitán Škvarka, ale loptu poslal vysoko nad. Odpoveď hostí prišla o chvíľu nato, Peter Maslo sa vrútil do šestnástky Žiliny a Volešák musel jeho pokus vytesniť na roh. Hra bola vyrovnaná, ďalšiu šancu mal Haskič, no loptu poslal vedľa Volešákovej brány a v 19. min. mohol skórovať opäť Peter Maslo, ale jeho gólovku v 16-tke vyrazil domáci gólman nohami na roh. Tímom sa potom nedarilo presne si prihrávať, finálnych prihrávok bolo pomenej a zakončenie na oboch stranách pokrivkávalo. Až v 33. min. mohol dostať domácich do vedenia Jánošík, no zakončoval v ofsajdovej situácii. Do záveru polčasu už skrehnutí diváci nič vážne na ihrisku nevideli.

Vyrovnaný súboj videli diváci aj v úvode druhého dejstva. V 57. min. však mohol opäť Peter Maslo skórovať, keď po rohu hlavičkoval na zadnej žrdi, ale jeho pokus smeroval iba do pravej žrde. Domáci potom vystriedali, na ihrisko prišiel navrátilec Mihalík, ktorý bol o dve minúty aj pri prvom góle zápasu, ktorý po centri Škvarku strelil k ľavej žrdi Mráz. Žilinčania prevzali iniciatívu, začali viac útočiť a ovládať hru. Šance Jánošíka a pokus Hancka z priameho kopu ešte zvýšenie náskoku domácich neznamenali, ale v 73. min. našiel center Diaza v 16-tke hlavu Mihalíka, a ten nedal Macíkovi šancu. Ružomberok nedokázal na góly zareagovať, ale domáci ďalší zásah nepridali. V 85. min. mal šancu na opačnej strane Takáč, ale jeho pokus Volešák vyrazil a obrana Žiliny pred hosťujúcimi hráčmi radšej odkopla loptu na roh. Definitívne rozhodnúť mohol Mráz, jeho strela po nevydarenej ofsajdovej pasci hostí však trafila len pravú žrď Macíkovej brány. V závere ešte nepremenil tutovku Jánošík a tak si domáci výhrou poistili účasť v skupine o titul.