Včera o 14:45

Podmanický: Vláda má pripravených asi 100 nových investičných projektov

Poslanec NRSR za stranu SMER-SD priznal, že v súčasnosti sa bude pozornosť venovať menej rozvinutým regiónom na strednom a východnom Slovensku a investíciám s vyššou pridanou hodnotou.

Ján Podmanický, archívna snímka. — Foto: TASR

Bratislava 18. februára (TASR) - Vláda má pripravených približne 100 nových investičných projektov v objeme päť miliárd eur, z toho 80 je už na spadnutie. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Podmanický (Smer-SD). Veľké investície prídu podľa neho aj do menej rozvinutých regiónov Slovenska, ktoré by mali výraznejšie pocítiť aspekty dobrého ekonomického stavu Slovenska. Podmanický priznal, že v súčasnosti sa bude pozornosť venovať menej rozvinutým regiónom na strednom a východnom Slovensku a investíciám s vyššou pridanou hodnotou. Poslanec zároveň priznal, že v minulosti vláda pri riešení vysokej nezamestnanosti poskytovala investičné stimuly firmám, no nemohla im presne určovať, kde majú ísť. "Ony si vyberali lokality, ktoré im vyhovovali, my sme boli radi, že sme ich vôbec stiahli na Slovensko. Dnes sa situácia mení," skonštatoval.

Poslanec parlamentu Karol Galek (SaS) pokladá princíp investičných stimulov za pomerne jednoduchý, kde funguje, zobrať všetkým a dať peniaze zopár vyvoleným. Ako tvrdí, je potrebné sa radšej zamerať na zníženie daní, odvodov, byrokracie a korupcie a uľahčiť tak podnikanie pre všetkých. "My nepotrebujeme dnes nejaké veľkolepé investície podporovať, potrebujeme zrovnoprávniť podnikateľské prostredie, aby z neho profitovali všetci," skonštatoval.

Zo zákona o regionálnej investičnej pomoci podľa slov Radovana Baláža, poslanca NR SR za SNS, vypadla podmienka, že investičná pomoc je zameraná na vytvorenie pracovného miesta. "Po novom sa dáva dôraz na to, aby investičná pomoc išla do odvetví, ktoré sú progresívne v technológiách, majú pridanú hodnotu a závisí aj od toho, v ktorom regióne tá investičná pomoc bude," vysvetlil.

Poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO) v prípade pomoci menej rozvinutým regiónom na Slovensku vidí problém v efektivite a rýchlosti. "Máme 1,6 miliardy eur alokovaných do rozvoja regiónov, ale vidíme tie chyby, aké sa dejú. Máme dlhé procesy a byrokraciu," skonštatoval. Je podľa neho preto potrebné, aby sa tieto eurofondy dostali čo najrýchlejšie k ľuďom, avšak cez merítko hodnoty za peniaze. Podľa Hegera by štát v prípade investičnej pomoci nemal zabúdať ani na malých podnikateľov a venovať im takú starostlivosť ako aj veľkým firmám.