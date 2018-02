TASR

Dnes o 14:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Graňák nevie Slovincov hodiť za hlavu, ale už rieši Američanov

Osud a formát olympijského turnaja zariadil tím USA, s ktorými sa slovenskí hokejisti stretli už v skupine a v tomto jedinom vystúpení z troch nezískali ani bod.

Na snímke slovenský hokejista Miloš Bubela (vpravo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v presilovke počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Kangnungu 17. februára 2018. Zľava Martin Bakoš, Peter Čerešňák, Dominik Graňák a Marcel Haščák. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 18. februára (TASR) - Dominika Graňáka aj na druhý deň mrzela prehra so Slovinskom. Aj keď slovenské olympijské mužstvo dokázalo zo stavu 0:2 dostať zápas do predĺženia, nájazdy rozhodli o poslednom mieste v B-skupine: "Nedokážem to hodiť za hlavu," konštatoval smutne v nedeľu v Slovenskom dome v Kangnungu, v prímorskom dejisku ZOH.

Slovenský hokej, ktorý senzačne na úplný začiatok turnaja zdolal topfavorita pod značkou Olympijskí športovci z Ruska, tak obsadil v základnej fáze až 10. priečku a namiesto rysujúceho sa priameho postupu medzi najlepšiu osmičku tak zaujal až 6. pozíciu v osmičke kvalifikácie o štvrťfinále: "Mali sme to rozohrané veľmi dobre a bolo to v našich rukách. Stačilo vyhrať ešte jeden zápas. Je to však keby, bohužiaľ sme to nezvládli. Dosť to mrzí. Fakt som to ešte nestrávil."

Medzitým sa však (prakticky) rozhodlo o súperovi a tak treba rozmýšľať nad týmto zápasom. Osud a formát turnaja zariadil tím USA, s ktorými sa slovenskí hokejisti stretli už v skupine a v tomto jedinom vystúpení z troch nezískali ani bod: "Ťažko povedať, či to je výhoda, že už sme silu súpera okúsili. Dôležité budú opäť výkony brankárov a my máme našich, musím povedať, že na správnom mieste. Obaja nás podržali a dúfam, že tomu bude tak a v tomto zápase. U nás korčuliarov herné činnosti fungujú, ale bohužiaľ je nízka produktivita. Až na oslabenia sme proti Američanom veľmi solídne bránili, ale vpredu musíme byť odvážnejší a skúsiť šťastie."

Dominik Graňák v reprezentácii už všeličo preskákal, ale týmito hrami ja nadšený. Atmosférou akcie i samotným turnajom. "Bolo by super, keby sa nám podarilo predĺžiť naše účinkovanie ešte aspoň na dva zápasy. Bude k tomu ale treba podať teraz maximálne koncentrovaný výkon. Američania nie sú nezdolateľní, ale treba priznať, že v tom zápase boli lepší. Na to, koľko chýb sme urobili, bol ten priebeh pomerne vyrovnaný a neboli sme ďaleko od lepšieho výsledku. Musíme zlepšiť viacero vecí a azda budeme mať šťastie."