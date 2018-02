TASR, Dobré noviny

Dnes o 12:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Radosť, slzy dojatia aj slovenská hymna. Takto si Nasťa prevzala zlatú medailu od Bartekovej

Populárna Nasťa podotkla, že mala ambície získať zlato v šprinte, ale všetky šance odvial vietor aj pre stíhačku.

— Foto: TASR

Pjongčang 18. februára (TASR) - Anastasia Kuzminová uverila v nedeľu asi až na Medal Plaza. V srdci zimnej olympiády v Pjongčangu ju dekorovali ako zlatú medailistku v biatlonových pretekoch s hromadným štartom. Niekoľko hodín predtým v Slovenskom dome v Kangnungu priznala, že sa jej stále sníva: "Nemôžem tomu uveriť."

Populárna "Nasťa" podotkla, že mala ambície získať zlato v šprinte, ale všetky šance odvial vietor aj pre stíhačku. "To, že sa mi to podarilo v týchto pretekoch, to sú osobité pocity šťastia, lebo som nebola v optimálnej situácii. Ešte mi to nedochádza."

Anastasia Kuzminová si v nedeľu prebrala už aj tretiu medailu na ZOH 2018 v Pjongčangu - tentoraz tú najcennejšiu za víťazstvo v pretekoch s hromadným štartom. Odovzdala jej ju slovenská členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková na nedeľňajšom ceremoniáli.

Kuzminová týmto sobotňajším počinom dovŕšila nielen štatút najúspešnejšej olympioničky Slovenska a najúspešnejšej olympioničky svetového biatlonu. Dosiahla aj ďalší míľnik, keď ako jediná biatlonistka má medailu v každej z individuálnych súťaží. Dvakrát zlato v šprinte, dvakrát striebro v stíhačke, striebro aj vo vytrvalostných pretekoch a teraz naposledy úžasné zlato v masse. "Je to asi tým, že si nevyberám preteky. Isteže sa mi darilo doteraz najmä v šprinte, ale naplno treba ísť všade a vždy sa o to snažím. Som človek, ktorý tvrdí, že keď začneš nejakú prácu, treba ju aj dokončiť."

V športovej "robote" rozhoduje aj kúsok šťastia. S tým to u Kuzminovej bolo v biatlonovom areáli centra Alpensia najprv vrtkavé. V šprinte chcela ísť na to, ale nárazový vietor bol na ňu krutý. V stíhačke ju úžasný výkon katapultoval na dané maximum, teda za presvedčivú Nemku Dahlmeierovú. Vo vytrvalostných pretekoch platilo "keby", teda ozaj smola, že táto disciplína sa nejde ako jediná na trestné kolá. Pri dvoch chybných výstreloch by táto metóda stačila na pohodlný olympijský titul, ale formát minútovej penalizácie ju odsunul znovu na striebornú priečku. O jej zlatom výkone v "hromadke" už bolo povedané všetko, išla do súťaže vzhľadom na jej predchádzajúce výkony ako favoritka a ako suverénne najlepšia bežkyňa, čakalo sa iba, či zvládne strelnicu. Zvládla. "Je naozaj zaujímavé, že v tomto veku som výsledky na olympiáde postupom pretekov zlepšovala. Ale cítim sa vo výbornej forme počas celej sezóny. Energiu mi dodávajú blízki a najmä naše deti."

Kuzminovú na ZOH v Pjongčangu čakajú ešte súťaže v štafetách a tímových mixoch. Teší sa na ne aj preto, že má dva dni oddychu a môže ísť svoju krajinu reprezentovať v uvoľnenejšej situácii.