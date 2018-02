TASR

Dnes o 12:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Nováčik Mitchell kráľom smečiarov, trojky rekordne ovládol Booker

Najsledovanejšiu súťaž zručností zo sobotňajšieho programu ovládol Mitchell po tom, ako vo finále zdolal Larryho Nancea Jr. z Clevelandu.

Donovan Mitchell. — Foto: TASRP

Los Angeles 18. februára (TASR) - Víťazom súťaže smečiarov v rámci tradičného All-Star víkendu, ktorý vyvrcholí v noci na pondelok v Los Angeles exhibičným Zápasom hviezd basketbalovej NBA, sa stal hviezdny nováčik Utah Jazz Donovan Mitchell.

Najsledovanejšiu súťaž zručností zo sobotňajšieho programu ovládol po tom, ako vo finále zdolal Larryho Nancea Jr. z Clevelandu. Okrem nich prezentovali svoje umenie aj Dennis Smith Jr. z Dallasu a Victor Oladipo z Indiany, ktorý si pri svojom pokuse obliekol masku komiksového hrdinu Čierny Panter. Dvadsaťjedenročný Mitchell vo hviezdnom výbere pôvodne nefiguroval, ale vedenie NBA ho dodatočne nominovalo po zranení Aarona Gordona. Vo finále zopakoval Nance smeč svojho otca Larryho Sr., ktorý v roku 1984 vyhral súťaž v smečovaní ako prvý hráč v histórii. Potom žiaril Mitchell, ktorý uzavrel súťaž napodobením legendárneho smeču Vincea Cartera z roku 2000. "Veľmi som chcel túto súťaž vyhrať. Asi pol roka som ten smeč neskúšal. Pred dvomi dňami som to chcel spraviť, ale nevyšlo, skúsil ešte ráno, opäť nič, no našťastie to vyšlo naostro v súťaži," povedal zámorským médiám šťastný Mitchell.

Súťaž trojkárov ovládol hráč Phoenixu Suns Devin Booker. Dvadsaťjedenročný basketbalista zdolal v záverečnom súboji po najlepšom výkone histórie šampióna z roku 2016 Klaya Thompsona z Golden State Warriors a Tobiasa Harrisa z Los Angeles Clippers. Vo finále trafil 20 z 25 striel, nazbieral 28 bodov a prekonal rekord Stephena Curryho, ktorý v roku 2015 získal o bod menej. "Cítim sa skvele. Išiel som do toho s cieľom spraviť si dobré meno," povedal Booker, ktorý je s priemerom 24,2 bodu priebežne dvanástym najviac bodujúcim hráčom NBA.

V súťaži o najzručnejšieho hráča, v ktorej hráči absolvovali slalom medzi kužeľmi, prihrávku na cieľ, strelu zblízka a zakončenie trojkou, triumfoval Spencer Dinwiddie z tímu Brooklyn Nets. Takmer dvojmetrový rozohrávač prerušil dvojročnú nadvládu pivotov a na tróne strieda 220 centimetrov vysokého Lotyša Kristapsa Porzingisa, ktorý minulý rok túto súťaž prekvapujúco vyhral.