Futbalistky SR do 17 rokov na turnaji v Grécku s troma prehrami

Slovenská ženská futbalová reprezentácia do 17 rokov prehrala v sobotu aj v jej treťom zápase na turnaji Development Cup v Grécku s Francúzskom 0:2.

Agrinio 18. februára (TASR) - Slovenská ženská futbalová reprezentácia do 17 rokov prehrala v sobotu aj v jej treťom zápase na turnaji Development Cup v Grécku s Francúzskom 0:2. Zverenky trénera Branislava Petroviča na podujatí zaznamenali prehry s Ruskom 2:3, resp. Gréckom 1:2.

Francúzsko – Slovensko 2:0 (2:0) Góly: 22. Picardová, 36. Ben Rabahová zostava SR 17: Stachová – Lukáčová (67. Breščáková), Mudráková, Kršiaková, Mrocková – Mazúchová – Boorová (67. Sivčová)), Cepková (41. Halásová) – Feketevíziová, Morávková – Hronecová (67. Pelikánová).

Hlas po zápase:

Branislav Petrovič, tréner SR 17: "Bol to náš najlepší výkon na turnaji. Napriek prehre dievčatá ukázali prístup a maximálnu snahu hrať futbal. Dostali sme do prestávky dva v podstate nešťastné góly, v II. polčase to bolo vyrovnané. Prestriedali sme, snažili sme sa dohrať s tým najlepším, čo máme a prinieslo nám to v závere zápasu dve dobré šance, ale v koncovke sa ukázala naša neskúsenosť. Mali sme najmladší tím na turnaji."