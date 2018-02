Premiér: Navrhneme zníženie DPH na plienky, sunar či detskú výživu

TASR

Bratislava 18. februára (TASR) - Prudké zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe v rokoch 2019 a 2020, pomoc dôchodcom a zníženie DPH na plienky, sunar či detskú výživu. Tieto návrhy by chcel do druhého vládneho sociálneho balíčka presadiť premiér Robert Fico (Smer-SD). Oznámil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Na margo minimálnej mzdy poznamenal, že ju v súčasnosti poberá približne 60.000 až 70.000 ľudí. "Mali by sme urobiť všetko pre to, aby postupne dosiahla 60 percent priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Je teda naším cieľom v horizonte niekoľkých rokov dôjsť k sume 600 eur," avizoval.

Fico vysvetlil, že Smer-SD trvá na raste minimálnej mzdy, lebo je potrebné urobiť rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nie. "Rast minimálnej mzdy tlačí aj na rast ostatných miezd. A ja urobím všetko, aby bola zakotvená v ústave. Chceme ju takto chrániť a zvyšovať. Urobíme teda pokus zakotviť inštitút minimálnej mzdy ako takej v ústave," povedal.

Robert Fico sa nevyhol ani téme školstva. "Urobme z gymnázií niečo luxusné, aby tam chodili len študenti s najlepším prospechom. Na druhej strane, zatraktívnime stredné odborné vzdelávanie," vyhlásil. Premiér upozornil, že 63 percent študentov, ktorí vyjdú zo stredných škôl, má kvalifikáciu, ktorú tento štát nepotrebuje. "Ak s tým VÚC ako zriaďovatelia stredných škôl niečo neurobia, ak nezmenia štruktúru vzdelávania, príde štát a urobí mocenské rozhodnutie," varoval.

Predseda vlády prezradil, že každoročne podporuje súťaž murár roka. "Nikto sa v tejto krajine nemôže hanbiť získať remeslo. Považujem za chybu, ak sa niekto trepe na politológiu či medzinárodné vzťahy. Máme tisícky takýchto ľudí. Kto potrebuje vyštudovaného organizátora voľného času? Poctivé remeslo nie je síce spojené s titulom, ale so zručnosťami, ktoré tento štát potrebuje," dodal.