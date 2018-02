TASR

ZOH: Nigérijská skeletonistka Adeagbová verí, že bude inšpiráciou

V Kĺzavom centre v Pjongčangu pútala 36-ročná marketingová manažérka veľkú pozornosť a bola vďačným cieľom záujmu akreditovaných médií.

Simidele Adeagbová z Nigérie máva fanúšikom v cieli tretej jazdy v súťaži skeletonistiek na ZOH2018 v Pjongčangu 17. februára 2018. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 18. februára (TASR) - Nigérijská skeletonistka Simidele Adeagbová síce skončila na ZOH v Pjongčangu posledná, napriek tomu verí, že bude inšpiráciou ďalších športovcov nielen z jej vlasti. V Kĺzavom centre v Pjongčangu pútala 36-ročná marketingová manažérka veľkú pozornosť a bola vďačným cieľom záujmu akreditovaných médií.

"Na trati som nechala úplne všetko. Možno som bola posledná, ale zajazdila som si najlepšie časy v kariére a bol to veľký krok pre Nigériu aj Afriku," citovala ju agentúra DPA. Bývalá trojskokanka sa prvýkrát v živote spustila v ľadovom koryte iba pred šiestimi mesiacmi. "Je to radosť, moje srdce je naplnené," dodala.

Adeagbová tiež vyjadrila nádej, že bude motivovať aj ďalších zimných olympionikov z "čierneho kontinentu": "Dúfam, že aj ďalší Nigérijčania videli, čo som urobila, a že môžu byť toho súčasťou. Mňa motivoval náš nigérijský bobový tím. Je to o tom, inšpirovať aj ďalších na celom svete. Ja sa teraz vrátim do juhoafrického Johannesburgu späť do normálnej práce. Ale nechcela by som zostať poslednou nigérijskou skeletonistkou. Bola som prvá, no nechcem zostať jediná, mali by sme v tom pokračovať."