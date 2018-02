TASR

ZOH: Kovalčuk stíha Firsova, myslí aj na Peking 2022

Na vyrovnanie historického všeruského rekordu, ktorý drží Anatolij Firsov, mu chýba päť zásahov, hoci v tabuľkách po rozpade ZSSR je už najlepší.

Ruský útočník Iľja Kovaľčuk vo výskoku. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 18. februára (TASR) - Ruský hokejista Iľja Kovalčuk strelil v súboji proti USA (4:0) dva góly, vo svojej kariére ich na ZOH zaznamenal už trinásť. Na vyrovnanie historického všeruského rekordu, ktorý drží Anatolij Firsov, mu chýba päť zásahov, hoci v tabuľkách po rozpade ZSSR je už najlepší.

Kovalčuk najskôr gólom číslo 12 prekonal v historickej tabuľke Pavla Bureho, teraz môže začať stíhať Firsova. Ak by to 34-ročný útočník nestihol v Kórejskej republike, musel by absolvovať už svoju šiestu olympiádu v roku 2022 v Pekingu. "Stále mám vo svojej nádrži nejaký plyn, takže dúfam, že sa mi to podarí," povedal po zápase s USA, ktorý Rusi zvládli bez inkasovaného gólu. "Vždy je zvláštne hrať proti Američanom alebo Kanade. Sú to silné tímy, vždy sa proti nim hrá ťažko," dodal Kovalčuk, ktorý sa pred štyrmi rokmi vrátil z NHL domov do Ruska.

O jeho návrate do profiligy sa hovorilo už vlani, teraz sa táto téma otvára opäť. V lete sa totiž stane voľným hráčom. "Môžeme sa o tom porozprávať po sezóne. Máme pred sebou play off v KHL, vyhrali sme základnú časť a máme skvelý tím. Teraz však myslím na úspech na olympiáde," poznamenal Kovalčuk.