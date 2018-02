TASR

Dnes o 09:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní ZOH: Björndalen si Pjongčang užíva ako divák: Radšej by som súťažil

Držiteľ ôsmich zlatých, štyroch strieborných a jednej bronzovej medaily zo ZOH okrem toho pomáha v úlohe osobného poradcu svojej manželke Dariji Domračevovej.

Nórsky biatlonista Ole Einar Björndalen, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 18. februára (TASR) - Legenda nórskeho biatlonu Ole Einar Björndalen si hry v Pjongčangu užíva ako divák. Držiteľ ôsmich zlatých, štyroch strieborných a jednej bronzovej medaily zo ZOH okrem toho pomáha v úlohe osobného poradcu svojej manželke Dariji Domračevovej.

Björndalen sa nezmestil do nominácie nórskej reprezentácie na ZOH, keďže nesplnil kvalifikačné kritériá. "Radšej by som tu bol ako športovec a súťažil by som s ostatnými. Ale som športový nadšenec, tak som tu," povedal Björndalen. Jeho bieloruská manželka Domračevová je trojnásobnou olympijskou víťazkou zo Soči 2014, Björndalen dostal akreditáciu do Pjongčangu ako oficiálny člen Bieloruskej výpravy. S bieloruskou biatlonistkou, ktorá v nedeľu prišla do cieľa v pretekoch s hromadným štartom druhá za Slovenkou Anastasiou Kuzminovou, majú dcéru Xéniu. Tej musel Björndalen kúpiť plyšového maskota hier, ktorým je biely tiger Suhorang. "Už má doma množstvo plyšových hračiek, ale toto som jej musel splniť." Informovala agentúra DPA.