TASR

Žampovci sú radi za Pjongčang, v tímovej súťaži zabojujú ako levy

Na sní­mke slovenský lyžiar Adam Žampa na trati zjazdu alpskej kombinácie mužov na zimných olympijských hrách v Pjongčangu v lyžiarskom areáli Čongson 13. februára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 18. februára (TASR) - Obaja bratia Žampovci mali v nedeľňajšom obrovskom slalome alpských lyžiarov na zimných olympijských hrách v Pjongčangu šancu na umiestnenie v prvej tridsiatke. Adam obsadil 25. miesto, mladší Andreas vypadol pri útoku na posun z osemnástej priečky po prvom kole. U oboch, ako aj u otca Tomáša Žampu prevládala v cieľových priestoroch spokojnosť z predvedeného potenciálu.

Andreas bodoval v tejto sezóne Svetového pohára v technicky najnáročnejšej disciplíne dvakrát, za osemnástu pozíciu v Adelbodene a 26. miesto v Garmisch-Partenkirchene. O ešte lepší rezultát sa usiloval v Pjongčangu. "Možno mi to trocha ušlo v hlave, mentálne som to nezvládol viac ako z fyzickej stránky. Možno som po prvom a druhom zaváhaní mohol pribrzdiť, urovnať sa a ísť ďalej. Išiel som za každú cenu, aj keď som bol rozhodený. Momentálne to až tak nebolí, ale časom bude možno viac mrzieť, že som nedokončil. Som rád, že som sa do toho pustil naplno. Teraz je u mňa viac spokojnosti z hornej časti než sklamanie zo spodnej. Chyba sa dá odstrániť, budem pracovať, aby som bol múdrejší do budúcnosti," povedal Andreas, ktorý štartoval už aj v Soči 2014, kde skončil v obrovskom slalome 32.: "Pozeral som sa na to ako na obyčajné preteky, na disciplínu, ktorú mám rád a vyhovuje mi. Tak som k tomu aj pristúpil, chcel som podať čo najlepší výkon. Beriem to úplne rovnako, či ide o tréning, alebo o preteky."

Adam rovnako prežíva druhú olympijskú účasť, pred štyrmi rokmi dopadol v "obráku" o tri priečky lepšie. Táto sezóna je uňho v znamení návratu po zranení, vo SP bol 30. vo Val d`Isere, ale nebodoval pre príliš veľký odstup od víťaza: "Nie je to katastrofa, je to dobré vzhľadom na chyby, čo som urobil. Ukázalo sa, že sa jazdí na neuveriteľné stotinky, také je lyžovanie mužov. Andreasovi by sa možno ušla aj prvá desiatka, veľké pozitívum je, že sme prvýkrát boli obaja v najlepšej tridsiatke po prvom kole, aj keď 'Andy' nedokončil druhé. Sú to však ZOH a treba jazdiť naplno."

Za chyby sa platí, zdôraznil pre TASR v hodnotení otec a tréner v jednej osobe Tomáš Žampa: "Dvakrát takmer spadol na vnútornej lyži a na tretí raz už spadol naozaj. Nevadí, prvé kolo bolo veľmi dobré. Adam spravil v prvom kole veľkú chybu v hornej časti, v strmej však zašiel veľmi dobre a dostal sa do tridsiatky. V druhom kole to bolo takisto trošku opatrné, ale dole v strmej pasáži išiel veľmi dobre. Strmé časti prešiel super, po operácii to je výborný výsledok. Sme radi, že sme tu, máličko nás mrzí, že nie sú obaja v tridsiatke aj po druhom kole." Na mužov čaká ešte slalom vo štvrtok 22. februára, na túto súťaž sa Adam naladil vydarenou slalomovou časťou kombinácie. Tá sa však uskutočnila v Čongsone, zatiaľ čo špeciálny slalom sa rovnako ako obrovský koná v stredisku Jangpchojng: "Adam si to už vyskúšal v kombinácii, keď sa posunul z 52. miesta po zjazde. Dosiahol ôsmy čas, na ľade sa to dá, za dva dni musíme dobre natrénovať. Snáď to organizátori dobre polejú aj tu, tým pádom môžeme so šťastím urobiť dobrý výsledok. Pretekár musí mať zdravie, a keď tvrdo pracuje, pri šťastí môže urobiť výsledok."

Tomáš Žampa sa už so synmi začal pripravovať aj na tímovú súťaž, v ktorej Adam s Andreasom v predposledný deň ZOH 2018 (v sobotu 24. februára) zrejme vytvoria mužskú časť družstva: "Trošku sme trénovali štarty a techniku. Uvidíme, tu bude tímová súťaž úplne o niečom inom, bude po skončení individuálnych pretekov a nastúpia samé hviezdy. Bude to veľmi náročné, aj my budeme bojovať ako levy."