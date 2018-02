TASR

Bondra po víťazstve na All Star Cupe: Tento projekt má budúcnosť

Na snímke generálny manažér All Star tímu Tipsport Ligy Peter Bondra. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 18. februára (TASR) - Dáme im na bendžo. Tak znel motivačný "hešteg" výberu Tipsport Ligy pred All Star Cupom v Bratislave. Slováci ho naplnili do bodky a hoci v záverečnom zápase večera si body podelili s výberom českej ligy, stačilo im to na zisk pohára.

Zverenci trénerov Jána Filca, Andreja Kmeča a Jána Pardavého urobili prvý krok k prvenstvu víťazstvom nad nemeckým výberom 7:4, vo svojom druhom zápase potom zdolali výber nadnárodnej EBEL ligy 6:2. V záverečnom zápase s tímom českej Tipsport ligy teda išlo o všetko. Útočník HK Nitra Marek Slovák po zápase prezradil, že sa mužstvo na súpera dobre pripravilo, tréneri udelili špeciálne taktické pokyny na porade v kabíne. Hoci sa vzápätí Slovákovi na tvári zjavil úsmev, generálny manažér výberu Peter Bondra všetko spresnil: "Marek nežartoval. Prežil som nejaké zápasy hviezd, ale toľko taktiky som v takýchto zápasoch nevidel. Najmä posledné dve minúty. Museli sme čo najviac držať puk na svojich hokejkách. Hoci to nevyzeralo najlepšie, museli sme kontrolovať výsledok a mohli sme si to dovoliť," povedal pre TASR Bondra a dodal: "Som veľmi spokojný s tým, s akým prístupom hráči prišli na túto akciu. Bola to pre nich odmena. Boli nominovaní preto, lebo majú dobrú sezónu. Reprezentovali svoje kluby, Tipsport Ligu a najmä samých seba. Mohli sa ukázať a porovnať s tromi výbermi iných líg. Bola to pre nás veľmi dobrá skúsenosť."

V rozhodujúcom dueli sa zrodila remíza 4:4, pričom výber slovenskej ligy musel doťahovať dvojgólový náskok súpera. "Prestali sme korčuľovať, Česi mali silný výber a dobre kontrolovali puk. My sme potom zlepšili pohyb a otočili sme výsledok," dodal Bondra, ktorý vzápätí priznal, že okrem výsledku išlo aj o rivalitu. "Sme bratia, ale aj medzi nimi vždy niečo je. Rivalita vždy bola a bude. Malo to svoje čaro, som rád, že to skončilo dobre. Verím, že to bude mať pokračovanie, a že Čechom sa podarí vyhrať zasa u nich."

Hráči všetkých výberov išli naozaj do zápasov motivovaní, hralo sa v dobrom tempe, nebolo to klasické exhibičné tempo bez defenzívy. "All Stars je vždy šou, aby hráči ukázali svoj talent, ale tento systém ťa zároveň núti hrať naplno. Každý chce vyhrať. Tento projekt má budúcnosť, páči sa mi táto cesta," uviedol Bondra.

Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner bol po záverečnom zápase veľmi spokojný, s pohárom pre víťaza si urobil aj fotografiu. Špeciálnu odmenu však výberu TL nedoprial. "Nemáme nič sľúbené, ale Richard to bral veľmi vážne. Všetko pripravil ako má byť, dal do toho sto percent. Celý víkend bol pripravený výborne a jeho myšlienka má budúcnosť. Som veľmi rád, že Tipsport Liga vytvára takéto projekty, do ktorých sú zapojení fanúšikovia, hráči i sponzori," uzavrel Bondra.