TASR

ZOH: Nór Braten získal zlato v slopestyle

Striebro si vybojoval Nick Goepper z USA a bronz Alex Beaulieu-Marchand z Kanady.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 18. februára (TASR) - Nór Öystein Braten triumfoval v nedeľňajšom finále slopestyle akrobatických lyžiarov na ZOH v Pjongčangu výkonom 95,00 b. Striebro získal Nick Goepper z USA (93,60 b) a bronz Alex Beaulieu-Marchand z Kanady (92,40 b).

Braten obsadil v kvalifikácii štvrté miesto vďaka 93,80 bodom a v trojkolovom finále, v ktorom rozhodoval o konečnom poradí najlepší pokus, svoj výkon ešte vylepšil. Naopak, hlavná súťaž sa vôbec nevydarila víťazovi kvalifikácie. Švéd Oscar Weste v nej dosiahol 95,40 b, vo finále len 62,00 a obsadil až 11. miesto.

Braten štartoval na jeho druhých ZOH, v Soči bol 10. "V prvej jazde som urobil všetko podľa plánu. Chcel som to tak a vyšlo to. A udržal som to, aj keď ostatní išli skvelé jazdy. Už iba byť súčasťou takéhoto kvalitného finále bolo skvelé. Mnoho z týchto chlapcov ma vždy inšpirovalo a bolo super, že s nimi môžem jazdiť," citovala agentúra AP víťaza.