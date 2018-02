TASR

Nedostatok ľudí na trhu práce firmy riešia benefitmi

V Bratislave sa v piatok (16.2.) odovzdávali ocenenia firmám, ktoré svojim pracovníkom ponúkajú najlepšie benefity a starostlivosť.

Bratislava 17. februára (TASR) - Nedostatok ľudí na trhu práce riešia firmy rôznymi benefitmi. Je medzi nimi napríklad psychológ priamo na pracovisku, odšťavovače v kuchynkách či kurzy varenia so šéfkuchármi. V Bratislave sa v piatok (16.2.) odovzdávali ocenenia firmám, ktoré svojim pracovníkom ponúkajú najlepšie benefity a starostlivosť. TASR o tom informovala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Aby sa zamestnancom z firmy nechcelo odísť, prichádzajú zamestnávatelia s čoraz prepracovanejšími benefitmi. "Stálicami sú joga a masáže na pracovisku či ovocie a odšťavovače v kuchynkách. Medzi novinkami, ktoré majú znížiť fluktuáciu a zlepšiť firemnú náladu, sa tento rok vyskytli kurzy varenia so šéfkuchármi a dokonca aj psychológ priamo na pracovisku," priblížila Dupaľová Ksenzsighová.

Union organizuje už osem rokov súťaž Zdravá firma roka. Hlásia sa do nej spoločnosti, ktoré svojim zamestnancom prinášajú pridanú hodnotu prostredníctvom rôznych či už zdravotných programov, alebo nadštandardných výhod.

Tento rok boli ako najúspešnejšie vyhodnotené v kategórii výrobné firmy Volkswagen Slovakia, a.s., Duslo, a.s. a PCA Slovakia s.r.o., v kategórii nevýrobné firmy Orange Slovensko, a.s., GlaxoSmithKline Slovakia a Adient Slovakia. V rámci malých firiem uspeli Aon Central and Eastern Europe, YMS, a.s., a Benefit Systems Slovakia/Multisport.