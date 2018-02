TASR

Včera o 16:21 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Skalická nemocnica získala finančný príspevok, viac ako 3,8 milióna €

Finančné prostriedky budú investované najmä do rekonštrukcie pôrodnícko-gynekologického oddelenia a vybudovania onkologického pavilónu.

Skalica 17. februára (TASR) – Nemocnica v Skalici získala nenávratný finančný príspevok od Ministerstva zdravotníctva SR v celkovej výške 3.804.251,84 eura. "Finančné prostriedky budú investované do rekonštrukcie pôrodnícko-gynekologického oddelenia a vybudovania onkologického pavilónu. Zakúpi sa aj zdravotnícka technika do laboratórií, centrálnej operačnej sály a zaobstarajú sa aj prístroje do ďalších štyroch oddelení nemocnice," priblížil predseda predstavenstva skalickej nemocnice Stanislav Chovanec. Na realizácii projektu sa bude nemocnica spolupodieľať vo výške desať percent.

"V tomto roku začneme verejné obstarávanie, predpokladám, že celý projekt by sa mohol realizovať v budúcom roku," doplnil.