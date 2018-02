Dobré noviny

NASŤA MÁ ZLATO! Vyhrala preteky na 12,5 kilometra

Famózna slovenská biatlonistka minula len jeden terč.

Anastasia Kuzminová. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 17. februára (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová získala na ZOH v Pjongčangu zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom. Na 12,5 km trati zdolala striebornú Bielorusku Darju Domračevovú o 18,8 sekundy a Nórku Tiril Eckhoffovú o 27,7. Druhá slovenská biatlonistka Paulína Fialková dobehla na 21. mieste ((+2:29,6).

Trojnásobná olympijská šampiónka Kuzminová sa zapísala do histórie už šiestou olympijskou medailou (3-3-0), v Pjongčangu nazbierala tri, jedno zlato a dve strieborné a stala sa najúspešnejšou biatlonistkou olympijskej histórie.

Anastasia Kuzminová oslávila víťazstvo so slovenskou vlajkou. Foto: TASR/AP

Na štarte sa pod umelým osvetlením zoradila 30-ka podľa určeného kľúča, so všetkými medailistkami v Pjongčangu, s 15-kou v momentálnom poradí Svetového pohára a ďalšími, ktoré nazbierali v Pjongčangu najviac bodov. Dotýkalo sa to aj Paulíny Fialkovej, 5. vo vytrvalostných pretekoch. Tempo v miernom točivom vetre s mrazom -šesť od začiatku udávala na čele Kuzminová a hlavne vďaka nej sa pole dosť roztiahlo už pred úvodnou streľbou. 'Ležka' Kuzminovej (celková strelecká bilancia 0-0-0-1) bola vynikajúca, rovnako ako u ďalších 17-tich, a pred Öbergovou mala náskok 3,5 sekundy. P. Fialková (1-2-0-1) netrafila piaty terč a zaradila sa na 24. miesto (+39,1). Trestný okruh zaťažil aj Dahlmeierovú, priebežne 22. (+34,7).

Druhú streľbu ležmo zvládla Kuzminová opäť brilantne a náskok pred druhou obhajkyňou titulu Domračevovou natiahla na 7,9 sekundy. Do rozpätia 20 sekúnd sa ešte zmestilo šesť žien. P. Fialková si pridala dva trestné okruhy na druhom a štvrtom terči a na 26. priečke zvýraznila svoju stratu už na 1:47,5 min.

Druhá polovica pretekov so stojkovým mierením najlepšie odbúdala Kuzminovej. Ďalších päť terčov Kuzminová opäť výborne zvládla, Domračevová nevybielila prvý terč a slovenská biatlonistka si užívala na špici náskok 28,2 sekundy pred Wiererovou, pred treťou Vítkovou 37,6. Aj P. Fialková chybu neurobila a posunula sa na 23. priečku (+2:13,6).

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na strelnici počas pretekov žien s hromadným štartom na 12,5 km na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu v sobotu 17. februára 2018. Foto: TASR/AP

V záverečnej streľbe stojmo mierila 33-ročná Kuzminová na svoje tretie olympijské zlato v kariére i na piedestál najúspešnejšej biatlonistky v histórii ZOH. Na medzičase pred streľbou už viedla o 50,3 sekundy, úplne záverečný terč pri veľmi dlhom mierení síce netrafila, no vybehla na trať ako prvá, Domračevová za ňou zaostávala o 24,7 sekundy a bolo už viac-menej jasné, že Kuzminová si už zlato nenechá vziať.

"Je to neuveriteľný výsledok, v prvom rade sa chcem poďakovať môjmu tímu, a všetkým ľuďom, ktorí prispeli k tomu, aby som bola úspešná. Do poslednej chvile som si nepripúšťala myšlienky na zlato, lebo v pretekoch sa môže stať hocičo," uviedla Kuzminová v prvej reakcii.

"Od Nasti sme tak trochu čakali, že ešte získa nejakú medailičku. Je zlatá, o to je to krajšie. Na strelnici sú to vždy nervy, pozeráte sa na terče a dúfate, aby padli. Nasťa išla od začiatku perfektne," povedala v priestoroch cieľa reprezentačná trénerka slovenských biatlonistiek Anna Murínová. Veľkú radosť mal aj prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko. "Nasťu máme radi, je úžasný človek, a keď nám robí radosť takýmito výkonmi, čo viac si môžeme priať. Prognózy hovorili, že pri dobrej streľbe by sa to mohlo podariť, a Nasťa dokázala, že sa to dá. Od začiatku išla neskutočne dobre, strieľala pomaly a rytmicky."

Pred štartom sa v stredisku Alpensia vynárali otázky, či Nemka Dahlmeierová bude pokračovať v medailovom ťažení a získa už štvrtý vzácny kov, čo sa v histórii na jednej olympiáde žiadnej žene nepodarilo. Nepodarilo sa to ani Nemke, tentoraz s vychýlenou muškou. Aj Anastasia Kuzminová mala pred sebou viac výziev, jednou z nich bola snaha pódiovo sa presadiť a skompletizovať si zbierku, nakoniec ju impozantným spôsobom ozdobila. Pred Pjongčangom sa v kariére mohla pochváliť vzácnymi kovmi vo všetkých individuálnych disciplínach okrem 'massu', po zlate si bilanciu vyšperkovala. Za inšpiráciu jej poslúžili aj MS'2009 v rovnakom dejisku v Pjongčangu, keď prvýkrát s veľkou medailou, striebornou, zažiarila práve v 'masse'.