Dnes o 11:56 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní ZOH: Taufatofua z Tongy chce po Riu a Pjongčangu súťažiť aj v Tokiu

Športovec reprezentoval svoju krajinu už na OH 2016 v Riu, kde súťažil v takewonde.

Na fotografii Tongský olympionik Pita Taufatofua. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 17. februára (TASR) - Účastník zimnej olympiády v Pjongčangu Pita Taufatofua z exotickej Tongy chce súťažiť aj na 2020 v Tokiu. Športovec reprezentoval svoju krajinu už na OH 2016 v Riu, kde súťažil v takewonde.

"Poobzerám sa po ďalšom športe, ktorý bude dobrý pre môj rozvoj. Mohol by to byť vodný šport. Na ďalšiu olympiádu by som sa chcel kvalifikovať skôr, ako dva týždne pred samotnými Hrami. Je to pre mňa ďalšia výzva," povedal podľa agentúry DPA Taufatofua, ktorý sa kvalifikoval do Pjongčangu až v posledných predolympijských pretekoch na Islande. V behu na lyžiach na 15 km voľnou technikou obsadil 114. miesto.