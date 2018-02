TASR

Dnes o 09:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní DEŇ 8. na ZOH: Zlaté české nožičky zatienili tri príbehy

Zo slovenského pohľadu je zaujímavý hokejom proti Slovincom a bojom Anastasie Kuzminovej proti zvyšku biatlonového sveta.

Ilustračná snímka - Ester Ledecká na snouborde. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 17. februára (TASR) - S tým upútavka Olympijského informačného servisu pre akreditovaných reportérov (myInfo 2018) naozaj nemohla počítať. Jej klasické tri príbehy dňa sa hneď prvým medailovým rozhodnutím dostali do tieňa zjazdárskeho super-G. Zlaté české "nožičky" Ester Ledeckej vyryli do snehu úžasnú story tejto mladej "crossoveristky" bielych svahov. A keďže je v prvom rade snoubordistka, môže prísť druhý diel tohto olympijského bestselleru, ktorý by ďalším zlatom prekonal originál.

DEŇ 8 od otvorenia ZOH v Pjongčangu bol zo slovenského pohľadu zaujímavý hokejom proti Slovincom a Anastasiou Kuzminovou proti zvyšku biatlonového sveta a národ je iste zvedavý aj na výkon Paulíny Fialkovej prinášal zápolenia v 9 športových odvetviach a na rovnakom počte akcií sa rozdávali medaily.

Tri príbehy OIS:

CAN YOU, HANYU? (Dá sa, Hanju?): Krasokorčuliarsky šampión Juzuru Hanju (Jap.) sa pokúsi stať prvým od roku 1952, kto na zimnej olympiáde obháji olympijský titul. Po krátkom programe a pred voľnými jazdami je na čele.

ODPAĽOVACIA PÁRTY: Mužské skoky na lyžiach na veľkom mostíku sa nazývajú aj dlhým letom bez krídiel. Na strednom mostíku tu vyhral Nemec Andreas Wellinger. Ak by to zopakoval, stal by sa štvrtým skokanom s dvojitým individuálnym zlatým zásahom na jedných hrách.

PRÁVO NAPAROVAŤ SA: Švédsko a Nórsko spolu získali zatiaľ všetky tri zlaté medaily a celkovo 7 z 10 cenných kovov v beh na lyžiach žien. Oba top tímy by mali predviesť epický súboj v štafetách.