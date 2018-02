TASR

Dnes o 09:24 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ledecká po triumfe v super-G porovnáva: Oboje je dolu kopcom

Do histórie vošla už len účasťou v dvoch odvetviach, keďže bude súťažiť aj v snoubordingu, a ziskom zlata v lyžovaní postavila latku ešte vyššie.

Ester Ledecká, ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 17. februára (TASR) - Česká reprezentantka Ester Ledecká na zimných olympijských hrách v Pjongčangu najprv šokovala triumfom v super-G a potom bavila zástupcov médií svojimi odpoveďami na tlačovej konferencii. Do histórie vošla už len účasťou v dvoch odvetviach, keďže bude súťažiť aj v snoubordingu, a ziskom zlata v lyžovaní postavila latku ešte vyššie.

Po víťazstve predstúpila pred novinárov v lyžiarskych okuliaroch. "Nebola som pripravená ako ostatné dievčatá, že budem na pódiu, takže nemám mejkap. Zakaždým chcem zvíťaziť, ale toto bolo prekvapenie," vysvetlila Ledecká, ktorá v cieli dlho nemohla uveriť svojmu výslednému času. So štartovým číslom 26 o jedinú stotinku zdolala Rakúšanku Annu Veithovú: "Myslela som si, že je to chyba, a o pár sekúnd to zmenia. Všetci však kričali a vtedy som si povedala: 'toto je divné.'"

Ledecká ani jej realizačný tím nerátali s povinnosťami po medailovom úspechu, okamžite po super-G už mala v pláne tréning snoubordingu. Vo štvrtok na ňu čaká kvalifikácia paralelného obrovského slalomu, kde bude ako úradujúca svetová šampiónka najväčšia favoritka. "Nechcem byť drzá, ale už som mala mať za sebou tri jazdy na snouborde," pokračovala 22-ročná Češka v trefných odpovediach, za ktoré si od prítomných vyslúžila potlesk. Keď mala opísať, aký veľký je rozdiel medzi lyžovaním a snoubordingom, odvetila len: "Oboje je dolu kopcom, to je základ." Jej obdivuhodná všestrannosť sa nekončí na snehu, venuje sa aj windsurfingu. Nečudo, že dostala aj otázku na potenciálnu účasť v tomto odvetví na OH 2020 v Tokiu: "Prečo nie?"

Ešte predtým sa však musí rozhodnúť, či sa o prekvapenie pokúsi aj v lyžiarskom zjazde, ktorý je na programe iba deň pred kvalifikáciou snoubordingovej súťaže: "Musím sa spýtať trénera, plán bol prepnúť na snoubording, zostáva mi pár dni do kvalifikácie. Teraz však možno môj lyžiarsky kouč bude dotierať, aby som išla aj zjazd."

Takisto pre súperky prišlo Ledeckej víťazstvo ako blesk z jasného neba, ktoré v sobotu svietilo na lyžiarske stredisko Čongson. V tejto sezóne Svetového pohára štartovala iba sedemkrát, začiatkom decembra bola siedma v zjazde, no v super-G skončila najlepšie 24. v januári. "Takže sme nevedeli, aká je silná. Zaslúži si to a chcem jej zablahoželať. ZOH sú špeciálne a môže sa stať čokoľvek," konštatovala Veithová, ktorej ušla obhajoba olympijského zlata o stotinu sekundy: "Po zraneniach, ktorými som si prešla, po tom všetkom je pre mňa každá medaila ako zlatá."