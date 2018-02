TASR

Slovenskí centri majú na buly problém s vytrvaním i s rozhodcami

Fakt je, že v prvých dvoch zápasoch hrali Slováci proti favoritom, ale práve v takých dueloch sú vhadzovania jednou z kľúčových herných činností.

Na ilustračnej snímke slovenskí hokejisti. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 17. februára (TASR) - V štatistikách olympijského turnaja slovenskí hokejisti tradične nefigurujú v popredí kolónky buly. Na vhadzovaniach sú dominantní predovšetkým hráči zo zámoria. Fakt je, že v prvých dvoch zápasoch hrali Slováci proti favoritom, ale práve v takých dueloch sú vhadzovania jednou z kľúčových herných činností.

Najmä v obrannom pásme boli v zápase proti USA prehraté buly bolestné. "Oni hneď strieľajú alebo idú priamo do bránky a ak sa to opakuje, tak je to voda na ich mlyn. Nás to spomaľuje a musíme vrhnúť viac síl do bránenia. N tom musíme ešte popracovať. Ale rád si pozriem niektoré situácie a rád sa poučím," zdôraznil pre TASR Tomáš Marcinko.

Viackrát mal krátku výmenu s vhadzujúcimi rozhodcami a nebol sám. Miestami to vyzeralo, akoby sa slovenskí centri v kruhoch na vhadzovaniach hľadali, často ich museli nahradiť krídelníci. "Isteže sme nehrali buly prvýkrát v živote... Jasné, niektoré veci sa stali, keď sme boli netrpezliví, ale niektoré boli divné," tvrdí Marcinko. Miloš Bubela mal tiež ťažké srdce na arbitrov: "Na tom buly nás vyhadzovali úplne za všetko. S tým sa ale nič nedá robiť."