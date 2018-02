TASR

Dnes o 09:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní ZOH: Hokejisti ČR zdolali Kanada po samostatných nájazdoch

ČR je na čele skupiny a na svoj tretí duel základnej časti nastúpi v nedeľu o 8.40 h. proti Švajčiarsku, Kanada odohrá posledný duel A-skupiny o 13.10 SEČ proti domácej Kórejskej republike.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 17. februára (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na ZOH v Pjongčangu, keď v zápase A-skupiny zdolali Kanadu 3:2 po samostatných nájazdoch. "Javorové listy" mali v zápase prevahu, no napokon sa tešili Česi, keď víťazný gól v nájazdovej lotérii strelil Jan Kovář.

Česká reprezentácia je s piatimi bodmi na čele skupiny a na svoj tretí duel základnej časti nastúpi v nedeľu o 8.40 h. proti Švajčiarsku, Kanada odohrá posledný duel A-skupiny o 13.10 SEČ proti domácej Kórejskej republike.

A-skupina: Kanada - Česko 2:3 pp a sn (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1) Góly: 2. Raymond (Vey, Gragnani), 14. Bourque (Noreau, Brule) – 7. Kubalík, 21. Jordán (Birner, Horák), rozh. nájazd Kovář. Rozhodovali: Gofman (Rus.), Salonen (Fín.) – Lazarev (Rus.), Ritter (USA), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 10.000 divákov. Kanada: Scrivens – Lee, Robinson, Genoway, Noreau, Gragnani, Goloubef, Elliott – Bourque, Brule, Roy – Raymond, Kelly, Thomas – Wolski, Ebbett, Kozun – Klinkhammer, O'Dell, Lapierre – Vey Česko: Francouz – Polášek, Nakládal, Kolář, Mozík, Jordán, Kundrátek, Němec – Kubalík, Kovář, Erat – Červenka, Mertl, Růžička – Sekáč, Koukal, Radil – Birner, Horák, Řepík – Zohorna

Kanada vstúpila do zápasu veľmi dobre, keď sa v 2. minúte ujala vedenia presilovkovým gólom Masona Raymonda. O päť minút neskôr sa podarilo vyrovnať Dominikovi Kubalíkovi, no zámorskí hokejisti svoju prevahu v úvodnej tretine pretavili na druhý gól, keď sa presadil Rene Bourque. Česi sa dotiahli na Kanadu hneď v úvode druhej časti hry gólom Michala Jordána. "Javorové listy" mali v priebehu celého stretnutia prevahu, no do konca riadneho hracieho času a ani v predĺžení sa už ani jednému mužstvu skórovať nepodarilo. V samostatných nájazdoch rozhodol o českom víťazstve Jan Kovář.