Vlhová absolvovala super-G ako súčasť prípravy na kombináciu SP

Na podujatiach Svetového pohára ani na MS ešte v tejto disciplíne neštartovala, súťažne sa v nej v sobotu predstavila po prvý raz od vlaňajšieho marca, keď sa zúčastnila na majstrovstvách Slovinska.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v super-G v Alpskom centre Čongson na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 17. februára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 17. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou olympijskú premiéru v superobrovskom slalome. Na podujatiach Svetového pohára ani na majstrovstvách sveta ešte v tejto disciplíne neštartovala, súťažne sa v nej v sobotu predstavila po prvý raz od vlaňajšieho marca, keď sa zúčastnila na majstrovstvách Slovinska.

Dvadsaťdvaročná Vlhová už v Pjongčangu absolvovala točivé disciplíny, v ktorých ašpirovala na (naj)vyššie priečky, a hoci sa jej to nepodarilo, rýchlostný debut si odbila bez tlaku. Výsledné 32. miesto pre ňu nebolo smerodajné, preteky využila na prípravu v super-G, ktorý plánovala zaradiť do svojho tohtosezónneho kalendára už skôr: "Išla som s tým, že si to chcem užiť, a brala som to ako tréning. Super-G som trénovala veľmi dávno, potrebujem sa do toho dostať a nechcela som len zostať v izbe."

Najbližšie dni v lyžiarskom stredisku Čongson jej poskytnú dostatok priestoru na pilovanie rýchlostných disciplín, od nedeľa do utorka sú na programe tréningy zjazdu. Nevynechá ani tie, vo štvrtok sa uskutoční tréning zjazdu už pred piatkovou kombináciou, v ktorej bude Vlhová štartovať tiež. "Pozrieme si, kde som spravila chyby, kde môžem ísť rýchlejšie. Neriešila som výsledok, potrebujem sa naučiť nejaké veci, pretože technika je mierne odlišná od slalomu. Musím sa zžiť s rýchlosťou. Pôjdem všetko, čo je v programe," potvrdila v cieľových priestoroch Slovenka, ktorej nehrozí voľno nielen dokonca ZOH, ale ani do konca ročníka. Chce si minimálne udržať svoje súčasné postavenie v celkovom poradí SP, v ktorom figuruje na štvrtej pozícii, ako aj v hodnotení slalomu, kde jej patrí druhá priečka. Na podujatí SP v Crans Montane bude 4. marca súťažiť v kombinácii: "Preto sme sa rozhodli ísť všetky disciplíny v Pjongčangu ako súčasť tréningu, aby som v Crans Montane podala výkon. Teraz je náš cieľ zostať vo SP čo najvyššie a potvrdiť umiestnenie v slalome."

Na "dvojboj" obrovský slalom - slalom je Vlhová naučená zo seriálových podujatí, no tri preteky za tri dni boli novinka. Disciplíny nahustil do nepretržitého sledu súťaženia vietor. "Takto to neriešim, som zvyknutá byť každý deň na kopci a trénovať. Pre mňa je normálne mať tri dni za sebou," dodala Vlhová, ktorá už začala s trénerom Liviom Magonim hľadať príčinu piatkového neúspechu v slalome: "Rozprávali sme sa, prečo to tak bolo, a kde sa stala chyba. Zanalyzovali sme to, potrebujeme však čas, aby sme zistili, prečo sa to stalo. Včera sme to rozoberali, ale dnes je nový deň a chcem si trošku užiť ZOH."