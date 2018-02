TASR

Česká speváčka Bára Basiková oslavuje 55. narodeniny

Svoju úspešnú spevácku dráhu začala umelkyňa v roku 1982 so skupinou Precedens Martina Němca. S touto skupinou nahrala aj prvý album Doba ledová (1987).

Na archívnej snímke Bára Basiková — Foto: ACCESS Production

Praha/Bratislava 17. februára (TASR) – Bára Basiková oslávi 55 narodeniny. Pražská rodáčka, krstným menom Barbara (*17.2.1963) už ako päťročná spievala v Kühnovom detskom zbore, od roku 1973 študovala klasický spev v ľudovej škole umenia.

Svoju úspešnú spevácku dráhu začala v roku 1982 so skupinou Precedens Martina Němca. S touto skupinou nahrala aj prvý album Doba ledová (1987). Od roku 1986 spievala súbežne s Precedens aj so skupinou Stromboli Michala Pavlíčka. S touto formáciou nahrala aj album Stromboli (1987). Od roku 1992 spievala s vlastnou skupinou Basic Beat, čo bola vlastne skupina Precedens, ktorá prijala úlohu jej sprievodnej skupiny. S touto formáciou nahrala ako prvý album Viktorie královská (1993). V roku 2001 vydala album Tak jinak, v roku 2002 vydala kompiláciu Best Of Bára Basiková. Dnes má na svojom konte viac ako dvadsiatku rôznych albumov, v roku 2010 vyšla výberovka Platinum Collection. V septembri 2013 jej v Supraphone vyšiel nový album Belleville.

Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa úspešne venuje aj muzikálu. Premiéru mala v roku 1994 v muzikáli Jesus Christ Superstar, potom to bola Rusalka (1996), Johanka z Arku, ktorý mal premiéru 1. apríla 2000 a v ktorom alternovala s Luciou Bílou, Kleopatra (2002), Obraz Doriána Graya (2006). Účinkuje aj v muzikáli Dáma s kaméliami, ktorý mal premiéru v novembri 2007, aj v septembri 2009 obnovenej Johanke z Arku, či Kapka medu pro Verunku z roku 2012. So skupinou Stromboli vydali v novembri 2014 album Fiat Lux.

V roku 2013 v českých prezidentských voľbách podporovala kandidatúru Karla Schwarzenberga.

Z troch manželstiev má tri deti, dcéry Annu, Máriu a syna Theodora.