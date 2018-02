TASR

ZOH: Japonský krasokorčuliar Hanju obhájil zlato a napodobnil Buttona

V Ľadovej aréne v Kangnungu získal striebro ďalší Japonec Šoma Uno, bronz putuje do Španielska zásluhou Javiera Fernandeza.

Japonský krasokorčuliar Juzuru Hanju počas krátkeho programu mužov v krasokorčuľovaní na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu, 16. februára 2018 v Kangnungu. — Foto: TASR/AP

Kangnung 17. februára (TASR) - Japonský krasokorčuliar Juzuru Hanju obhájil na ZOH v Pjongčangu zlatú olympijskú medailu zo Soči. V Ľadovej aréne v Kangnungu získal striebro ďalší Japonec Šoma Uno, bronz putuje do Španielska zásluhou Javiera Fernandeza.

Hanju sa stal prvým krasokorčuliarom od roku 1952, ktorý obhájil olympijské zlato. Vtedy sa to podarilo Američanovi Dickovi Buttonovi (1948, 1952). Podľa informácie na oficiálnom webe Medzinárodného olympijského výboru (MOV) získal Hanju jubilejnú 1000. zlatú medailu v dejinách ZOH. Vôbec tú prvú na ZOH 1924 vo švajčiarskom Chamonix získal rýchlokorčuliar Charles Jewtraw z USA, ktorý 26. januára 1924 vyhral preteky na 500 m.

Dvadsaťtriročný úradujúci majster sveta Hanju bol lídrom po krátkom programe. V ňom si vytvoril štvorbodový náskok pred Fernandezom. Aj napriek tomu, že mal dva mesiace výpadok pre zranený členok. Vo finále išiel výborne, na úvod zaradil dva štvorité skoky. Aj v ďalšom priebehu mu naskakovali body za dobré skoky a technické prvky, no nevyhol sa ani viacerým chybičkám. Najvypuklejšie boli vidieť pri trojkombinácii štvoritého toelupa s rittbergerom a trojitým salchowom. Stačilo mu to však na prvé miesto, hoci vo voľnej jazde pomerne dosť zaostal za Američanom Nathanom Chenom, ktorý zlyhal v KP (až 17. miesto), ale vo voľnej jazde bol perfektný a katapultoval sa na konečné 5. miesto.

Obhajca po súťaži nevedel skryť slzy šťastia. "Toto je najlepší deň v mojom živote ako krasokorčuliara. Moje slzy idú zo srdca. Viem teraz nájsť iba jedno jediné slovo, a to je šťastie," citovali Hanjua akreditované médiá.

Šesťnásobný majster Európy za sebou sa vo voľnej jazde nevyhol tiež viacerým drobným zaváhaniam. Dvadsaťšesťročný dvojnásobný svetový šampión túžil po 4. mieste zo Soči ukoristiť olympijský kov a to sa mu napokon podarilo. Nakoniec mal bronzový lesk, keďže sa pred neho dostal ďalší Japonec Šoma Uno. Ten bol tretí po KP, no využil šancu dostať sa pred Španiela. Hoci spadol na začiatku pri štvoritom rittbergerovi, nevzdal to, skvelo zabojoval a napokon predviedol tretiu najlepšiu voľnú jazdu. Tá ho dostala pred Španiela na konečnú striebornú pozíciu.