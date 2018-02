TASR

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ZOH: Češka Ledecká senzačne zlatá v super-G, Vlhová skončila 32.

V Alpskom centre Čongson triumfovala česká pretekárka s náskokom jedinej stotiny sekundy pred obhajkyňou titulu Annou Veithovou z Rakúska. Bronz brala Tina Weiratherová z Lichtenštajnska.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 17. februára (TASR) - Česká lyžiarka Ester Ledecká šokujúco získala na ZOH v Pjongčangu zlatú medailu v super-G. V Alpskom centre Čongson časom 1:21,11 minúty triumfovala s náskokom jedinej stotiny sekundy pred obhajkyňou titulu Annou Veithovou z Rakúska. Bronz brala Tina Weiratherová z Lichtenštajnska (+0,11 s).

Slovenka Petra Vlhová obsadila 32. miesto so stratou 3,15 s na víťazku: "Išla som s tým, že si to chcem užiť. Brala som to ako tréning, super-G som dlho netrénovala, potrebujem sa do toho dostať. Myslím si, že to nebol veľmi ťažký super-G, bol to taký obrovský slalom s väčšími vzdialenosťami a rýchlosťou. Dnes sa dalo ísť, čo sa ukázalo aj pri nečakanej víťazke, podľa mňa to boli pekné preteky." Ďalšia slovenská reprezentantka Barbara Kantorová sa umiestnila na 35. priečke (+4,19): "Stále to môže byť lepšie, ale nebolo to také zlé, strata nebola až taký prepad ako v super-G, ktoré som išla predtým. Trať bola vynikajúca, človek si mohol užiť jazdu."

Dvadsaťdvaročná Ledecká išla až so štartovým číslom 26 a v cieli pripravila pre všetkých obrovské prekvapenie. Na prvom medzičase ešte strácala 3 stotiny na Veithovú, potom však už bola v zelených číslach až do konca. V cieli nemohla uveriť, že sa stane olympijskou šampiónkou. Ledecká je "pôvodom" snoubordistka, je majsterkou sveta v paralelnom obrovskom slalome. Aj v ňom bude v Pjongčangu jazdiť. Pre Česko získala v Kórejskej republike prvé zlato, celkovo majú Česi už päť medailí: 1-2-2.

"Je to niečo neuveriteľné. V cieli som si myslela, že to musí byť chyba na časomere. Alebo že som minula bránu. Mala som v sezóne najväčší sen, že tu budem súťažiť v dvoch športoch. A teraz toto," citovala agentúra APA senzačnú víťazku.

Dvadsaťosemročná Veithová, za slobodna Fenningerová, získala už jej tretiu olympijskú medailu. V Soči bola strieborná aj v obrovskom slalome. V sobotu na zjazdovke v Čongsone v hornej polovici strácala pol sekundy na priebežnú líderku Weiratherovú, ale v dolnej polovici zrýchlila. Napokon bola v cieľovom priestore o jedinú desatinku sekundy rýchlejšia ako jej súperka z Lichtenštajnska. Pre trojnásobnú majsterku sveta a dvojnásobnú celkovú víťazku Svetového pohára je síce strata zlata isto bolestná, no zároveň je satisfakciou po veľkých zdravotných problémoch v uplynulých rokoch.

Výsledky: ženy - super-G: 1. Ester Ledecká (ČR) 1:21,11 min. 2. Anna Veithová (Rak.) +0,01 s 3. Tina Weiratherová (Licht.) +0,11 4. Lara Gutová (Švaj.) +0,12 5. Johanna Schnarfová (Tal.) +0,16 6. Lindsey Vonnová (USA) a Federica Brignoneová (Tal.) obe +0,38 8. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,43 9. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,46 10. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,51 ... 32. Petra VLHOVÁ +3,15 35. Barbara KANTOROVÁ (obe SR) +4,19

vyslaní redaktori TASR ak ph