Dnes o 09:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenské vodnopólistky chcú v zápase využiť domáce prostredie

Hoci v kádri Sloveniek chýba niekoľko stabilných reprezentantiek, cieľom je postup.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Košice 16. februára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle nastúpia v stredu od 19.30 h na prvý barážový zápas ME 2018 proti Turecku. Výhodou zvereniek Mareka Gálisa by malo byť domáce prostredie košickej plavárne. Hoci v kádri Sloveniek chýba niekoľko stabilných reprezentantiek, cieľom je postup.

Odvetný zápas sa bude hrať v bazéne tureckého družstva, preto by si Slovenky rady vytvorili čo najlepšiu východiskovú pozíciu. "Informácie o súperkách sme čerpali aj zo záznamu ich nedávneho zápasu s Nemkami na turnaji v Portugalsku. Vieme, že majú šikovnú strelkyňu, ale nebezpečenstvo môže prísť aj od iných hráčok," uviedol tréner Gális, ktorý je rád, že sa do povedomia vodnopólovej verejnosti dostali aj ženy. Tie pred dvojzápasom s Tureckom hovoria o postupe. "Chceme postúpiť. Aj preto potrebujeme už v prvom zápase čo najviac pozitívnej energie a aj podpory od divákov. Už v prvom zápase chceme dať čo najviac gólov, aby sme mali lepšiu situáciu pred odvetou. Myslím si, že hráčky sú dobre pripravené. Vyskúšali sme si už aj rôzne obranné systémy. Síce nám z rôznych dôvodov bude chýbať niekoľko hráčok, ale nevyhovárame sa. Tešíme sa na to a ja tak trochu očakávam, že v hráčkach budú aj nemalé emócie, keďže nie sú zvyknuté mať okolo seba toľko divákov," uviedla asistenta trénera Cinzia Ragusová.