TASR

Dnes o 09:17 FORTUNA LIGA: Zimná prestávka je minulosťou, dnes štartuje jarná časť

Najbližšie tri kolá základnej časti rozhodnú o tom, ktoré tímy sa v nadstavbe pobijú o titul, resp. o záchranu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 17. februára (TASR) - Po 68 dňoch zimnej prestávky už tento víkend odštartuje jarná časť futbalovej Fortuna ligy 2017/18. Najbližšie tri kolá základnej časti rozhodnú o tom, ktoré tímy sa v nadstavbe pobijú o titul, resp. o záchranu.

Jarná časť sa bude hrať na desiatich prvoligových štadiónoch plus v Poprade, keďže na štadiónoch v Prešove a v Nitre prebiehajú rekonštrukčné práce. Nováčik spod Zobora nájde prechodné útočisko u regionálneho rivala v Zlatých Moravciach, resp. v Myjave. Zaujímavosťou je, že aj mužstvo zo spodnej šestky bude ešte mať teoretickú šancu na zisk miestenky do budúceho ročníka Európskej ligy UEFA.

Istotu účasti v prvej šestke má zatiaľ len jesenný líder z Trnavy, ktorý vedie po 19. kolách tabuľku pred obhajcom titulu zo Žiliny o 9 bodov, resp. Slovanom Bratislava. Zverenci trénera Nestora El Maestra môžu pre klub získať titul po dlhých 45 rokoch. "Naše očakávania pred jarnou časťou Fortuna ligy sú naozaj vysoké. Nová sezóna priniesla nový model a nás teší, že reakcie športovej verejnosti naň sú pozitívne. Hneď začiatok jari bude mimoriadne zaujímavý a dramatický. Ešte stále nie sú rozdané všetky karty v súboji o umiestnenie v nadstavbovej skupine o titul resp. o udržanie sa. Všetky kluby majú v úvodných jarných kolách, a zároveň posledných kolách základnej časti, o čo hrať," povedal pre oficiálny ligový portál výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.

Cez zimu kluby tradične absolvovali herné sústredenia v zahraničí, ich kádre opustilo, resp. prišlo mnoho hráčov. V tomto smere najviac pracovali v Slovane a Senici. "Belasí" sa rozlúčili s viacerými hráčmi a angažovali 9 nových, vrátane najdrahšieho futbalistu FL Slovinca Andraža Šporara.

FL pred jarou opustili dvaja najlepší jesenní strelci - 14-gólový Holanďan Rangelo Janga prestúpil z AS Trenčín do KAA Gent a 12-gólový Čech Jakub Mareš vymenil Slovan Bratislava za Zaglebie Lubin. Zaujal aj prestup Róberta Mazáňa zo Žiliny do Celty Vigo v La Lige či ukončenie profesionálnej kariéry Mareka Saharu z Ružomberka.

V troch kluboch v zime prikročili k zmenám na postoch hlavných trénerov - v Senici Ladislava Hudeca nahradil Holanďan Ton Caanen, v Prešove Ukrajinca Sergija Kovalca Čech Anton Mišovec, ktorému bude pomáhať "externista" Dušan Galis. V Trenčíne zredukovali duo Roman Marčok - Vladimír Cifranič len na jedného hlavného kouča, keď sa Marčok vrátil k mládeži.

Súťaž sa po 22. kole rozdelí na dve šesťčlenné polovice. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku. Všetky body získané v základnej časti si mužstvá prenesú aj do nadstavby. V tej sa odohrá desať kôl, pričom zostane zachovaný model zo základnej časti, teda otočené Bergerove tabuľky. K zmene však došlo v 6. - 10. kole, keď sa zápasy odohrajú zrkadlovo v porovnaní s prvou polovicou nadstavby, vzhľadom na to, že inak by niektoré mužstvá hrali trikrát po sebe doma, resp. vonku.

Nový model zahŕňa aj divácky atraktívne baráže. Posledný klub v konečnej tabuľke z najvyššej slovenskej súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na jedenástom mieste bude o zotrvanie vo FL bojovať v dvojzápasovej baráži (doma, vonku) s druhým tímom druhej ligy.

Miestenku do predkola Ligy majstrov automaticky získa majster sezóny 2017/18. V hre budú aj tri miestenky do Európskej ligy. Isté je, že do klubovej súťaže číslo 2 sa pozrie druhý a tretí tím konečného poradia. Tretiu miestenku môže získať víťaz Slovnaft Cupu, v prípade, ak sa vo Fortuna lige neumiestni na druhej, resp. tretej priečke. Ak víťaz národného pohára skončí na prvých troch priečkach Fortuna ligy, na rad príde zaujímavá eliminácia o poslednú miestenku do Európskej ligy. Sily by si zmerali štyri tímy, a to vyraďovacím spôsobom. V semifinále by na seba narazili 4. a 7. tím, resp. 5. a 6. tím celkového poradia. Rozhodujúci duel by sa hral na štadióne vyššie umiestneného tímu. Môže sa tak stať, že aj najlepšie mužstvo z dolnej šestky nadstavbovej časti (7. v poradí) získa poslednú miestenku do predkola EL.

Ligový futbal sa po ZOH v Pjongčangu na televízne obrazovky vráti až v 22. kole, keď ho opäť začne vysielať RTVS. Fortuna liga sa na jar neobjaví na TV 213, naopak, v nadstavbe ju začne vysielať televízna stanica Dajto. RTVS bude vysielať zápasy vždy v sobotu o 15.00 h, Dajto v nedeľu o 15.20 h, s výnimkou posledných dvoch kôl, hraných v rovnaký deň a čas. Dajto bude vysielať aj prípadný barážový dvojzápas o udržanie sa v najvyššej futbalovej súťaži. Naďalej platí, že všetky zápasy Fortuna ligy môžu fanúšikovia sledovať bezplatne v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie huste.tv.