TASR

Dnes o 09:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Legendárny basketbalista Michael Jordan má 55 rokov

Šesťnásobného víťaza NBA a dvojnásobného (1984, 1992) olympijského víťaza, bývalú hviezdu Chicaga Bulls, uviedli 19. septembra 2015 do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Michael Jordan. — Foto: FOTO TASR/AP

New York/Bratislava 17. februára (TASR) - Nielen futbal a hokej, ale aj basketbal má nezabudnuteľné legendy. Jednou z nich je Američan Michael Jordan, ktorý dnes oslavuje 55. narodeniny. Šesťnásobného víťaza zámorskej NBA a dvojnásobného (1984, 1992) olympijského víťaza, bývalú hviezdu Chicaga Bulls, uviedli 19. septembra 2015 do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Aj LeBron James, ktorý patrí k najväčším hviezdam súčasného basketbalu, poznamenal, že určite nie je lepší ako Jordan. Aj keď 26. mája 2017 prekonal jeho historický rekord v počte bodov v play off. "Číslo 23 nosím kvôli Mikeovi, myslím si, že som sa do tohto športu zamiloval práve vďaka nemu, vďaka tomu, čo dokázal. Keď pozeráte na Michaela Jordana, je takmer ako boh. Takže si nemyslím, že by som mohol byť dobrý ako on," povedal James po prekonaní Jordanovho rekordu.

Jordan sa narodil 17. februára 1963 v New Yorku, v jeho najľudnatejšej časti v Brooklyne. Jordanov otec, dôstojník americkej armády, nepovažoval New York za najlepšie miesto na výchovu detí. Tesne po narodení budúceho fenomenálneho basketbalistu sa rodina presťahovala do Severnej Karolíny a usadila sa vo Wilmingtone. Na miestnej strednej škole sa venoval nielen basketbalu, ale aj atletike. Túžil sa však presadiť v stredoškolskom basketbalovom tíme, ale pre jeho vtedajšiu výšku "len" 180 centimetrov ho do kádra nevzali. Až v rok 1979 a potom ako vyrástol o desať centimetrov sa do tímu dostal. Po dvoch rokoch sa už ocitol v národnom reprezentačnom stredoškolskom mužstve.

V roku 1981 začal vďaka štipendiu študovať na Severokarolínskej univerzite v Chapel Hill. Popri štúdiu kultúrnej geografie hrával za univerzitný basketbalový tím, v ktorom sa veľmi rýchlo pod vedením trénera Deana Smitha vypracoval na univerzitnú basketbalovú hviezdu. Svoj fenomenálny talent predviedol v roku 1982 proti Georgetownu, keď rozhodol zápas neopakovateľným spôsobom v USA nazývaným ako "jump shot".

Rok pred skončením univerzity v roku 1984 Jordana draftoval tím NBA Chicago Bulls a začala sa jeho neopakovateľná kariéra. Už v úvodnej sezóne v drese Bulls potvrdil svoje schopnosti, keď jeho priemer na zápas bol 28,2 bodu. Len po mesiaci strávenom na palubovkách NBA sa v prestížnom časopise Sports Illustrated objavil Jordan na titulke s nadpisom: Zrodila sa hviezda.

Po druhej, nie veľmi vydarenej sezóne, spôsobenej aj zlomeninou nohy prišiel ročník 1985/1986 a Chicago Bulls postúpilo do play off NBA, v ktorom sa "býci" stretli s Bostonom. V druhom zápase vyraďovacej časti zaznamenal Jordan famóznych 63 bodov. Nakoniec však Boston Chicago vyradil.

V nasledujúcej sezóne 1986/1987 sa vtedy 24-ročný Jordan stal prvým hráčom, ktorý nazbieral 3000 bodov v jednom ročníku a zároveň zaznamenal 200 vypichnutých lôpt a viac ako 100 blokov.

Svojimi neopakovateľnými výkonmi dopomohol Bulls k šiestim titulom v NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). V drese Bulls sa päťkrát (1988, 1991, 1992, 1996, 1998) stal najužitočnejším hráčom a až desaťkrát (1987–1993, 1996–1998) najlepším strelcom najprestížnejšej basketbalovej ligy na svete.

V Chicagu Bulls strávil Jordan s jednou prestávkou spôsobenou tragickou udalosťou, keď sa obeťou lúpežného prepadnutia v roku 1993 stal jeho otec, celkovo 12 rokov (1984-1993 a 1995-1998). Po 12-ročnom pôsobení v Chicagu sa rozhodol ukončiť kariéru, ale rozhodnutie zmenil v roku 2001, kedy nastúpil za tím Washington Wizards, v ktorom hrával do definitívneho ukončenia hráčskej kariéry do roku 2003. Chicago Bulls a Washington Wizards z úcty k Jordanovi vyradili dres s číslom 23.

Na palubovkách NBA odohral "Lietajúci Jordan" 1072 zápasov, 12.192 krát sa trafil do koša a celkovo zaznamenal 32.292 bodov.

Ako reprezentant USA si Jordan dvakrát siahol na olympijské zlato. Najprv v roku 1984 na OH v Los Angeles a v roku 1992 ako člen tzv. Dream Teamu na OH v Barcelone.

Súčasný majiteľ klubu NBA Charlotte Hornets je rozvedený a so svojou bývalou manželkou má dvoch synov a jednu dcéru. V roku 1996 si zahral v americkom filme Space Jam.