FORTUNA LIGA: Slovan bude mať deväť nových hráčov

Bratislavčania chcú čo najviac stabilizovať káder pre ďalšie roky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 16. februára (TASR) - Vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava angažovalo počas zimnej prestávky deväť nových hráčov, ktorí majú pomôcť "belasým" naplniť dlhodobé ciele. Podľa slov viceprezidenta klubu Ivana Kmotríka ml. nie je primárnym cieľom boj o titul vo Fortuna lige 2017/2018, no v nasledujúcich sezónach chce už klub z hlavného mesta v najvyššej súťaži dominovať.

Bratislavčania chcú čo najviac stabilizovať káder pre ďalšie roky. "Do kádra pribudli viacerí hráči a musíme im dať čas. Cieľom je zlepšovať sa v každom zápase. Pre nás je prioritou sezóna 2018/2019, na ktorú boli tieto prestupy smerované. Z pohľadu klubu sú dôležité dlhodobé ciele, ku ktorým sa postupnými krokmi čoraz viac blížime. Chceme vybudovať mužstvo, ktoré bude na novom štadióne dôstojným partnerom na európskej úrovni," povedal na margo plánov klubu Kmotrík ml.

Tréner Martin Ševela si nové posily pochvaľuje. "Pre každého kouča je výhoda, keď si na každý post môže vybrať z dvoch-troch kvalitných futbalistov. Noví hráči výborne zapadli do mužstva, ich prístup je veľmi dobrý, už to len treba preniesť do ligy. Dúfam, že sa v čo najkratšom čase aklimatizujú, aby sme čím skôr hrali tak ako chceme. Na jar chceme ukázať dominantný herný prejav, vyťažiť z každého duelu maximum a určite skončiť na takom mieste v tabuľke, ktoré nám zabezpečí účasť v Európskej lige 2018/2019. S pánom Kmotríkom sme si jasne zadefinovali ciele, ktoré sú dlhodobejšie s vidinou toho, aby bol Slovan uznávaným klubom na európskej scéne," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Ševela.

Slovan vstúpi do jarnej časti prebiehajúcej sezóny Fortuna ligy s 9-bodovým mankom na vedúci Spartak Trnava, no podľa vyjadrenia vedenia klubu nie je na zverencov trénera Ševelu vyvíjaný žiadny tlak. "Ak by sme mali náskok ako Trnava alebo by sme obhajovali titul, vtedy by sme mohli hovoriť o tlaku. Momentálne sme v pozícii, že môžeme len získať. Na budúci rok oslavuje Slovan sto rokov od založenia klubu a urobíme všetko pre to, aby sme boli v nasledujúcej sezóne úspešní," doplnil viceprezident "belasých".

Zo Slovana v zime odišiel najlepší strelec Jakub Mareš do poľského Zaglebie Lubin. S Františkom Kubíkom klub ukončil spoluprácu, ten sa následne stal hráčom MŠK Žilina. Trojica mladých futbalistov Samuel Šefčík, Juraj Kotula a Marek Rigo putovala na hosťovanie do Senice, resp. do Zlatých Moraviec.