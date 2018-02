TASR

Včera o 16:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Juraj Droba ocenil 55 najúspešnejších a najaktívnejších študentov

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja si myslí, že kraj zaradil v oblasti školstva vysokú rýchlosť a že sa uberá správnym smerom.

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 16. februára (TASR) – Päťdesiati piati študenti stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) si v piatok za svoje výsledky a aktivity prevzali ocenenie predsedu BSK. Ide o najúspešnejších a najaktívnejších študentov, ktorých za každú školu vyberal učiteľský zbor a riaditelia. V jednom prípade boli ocenené dvojičky.

"Jednak majú výborné študijné výsledky, ale popri tom ešte reprezentujú školu alebo robia mimoškolské aktivity, či už olympiádu alebo charitu či pomoc, ktoré z nich robia výnimočných mladých ľudí," uviedol na brífingu predseda kraja Juraj Droba. Ten im odovzdal čestné uznanie a poukážku na nákup kníh. Na otázku TASR, či chce týmto zaviesť tradíciu aj pre budúce školské roky, odpovedal kladne. "Je to vec, ktorou chcem dodať váhu strednému školstvu a vyslať signál, že županovi a úradu záleží, aby stredné školy zlepšovali svoju kvalitu," doplnil Droba.

Zároveň zopakoval, že školstvo zostáva naďalej jednou z priorít. "Kraj zaradil v oblasti školstva vysokú rýchlosť a myslím si, že sa to hýbe správnym smerom," skonštatoval Droba. V rozpočte sa preto okrem iného hľadajú peniaze na rekonštrukcie školských budov, z ktorých mnohé sú v katastrofálnom stave. Pokračovať sa plánuje aj v hľadaní finančných prostriedkov na odmeňovanie učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Tie by mali byť tento rok podľa neho vyššie ako vianočné odmeny vlani v decembri.

Drobov poradca pre oblasť školstva BSK Branislav Gröhling sa pri tejto príležitosti nevyhol nedávnym vyjadreniam premiéra Roberta Fica a ministerky školstva Martiny Lubyovej. Tí cez rezort školstva vyhlásili, že budú zasahovať do plánov výkonov krajov a budú odporúčať, aké jednotlivé študijné alebo učebné odbory by sa mali učiť. "Pri každom zaradení nového odboru, či už učebného alebo študijného, reálne vychádzame z potrieb trhu práce," uviedol Gröhling, podľa ktorého by takáto kompetencia mala naďalej zostať na vyšších územných celkoch. Bratislavský kraj podľa neho plánuje i realizuje stretnutia so zamestnávateľmi a "veľmi serióznym spôsobom" plánuje jednotlivé odbory.