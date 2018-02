Dominika Dobrocká

Nie každý deň je nedeľa. Vedeli by o tom rozprávať zlodeji, ktorým sa smeje celý svet.

ŠANGHAJ 16. februára - Aj legendárni Pat a Mat by to zvládli lepšie. Dvom zlodejom z Číny plán nevyšiel podľa predstáv. Čo je ešte horšie, sú na posmech celému svetu. Za všetko môže nepozornosť jedného z nich. Keď sa rozhodli vlúpať do jednej z budov v Šanghaji stalo sa to, čo asi nečakal nikto. Pomáhali si totiž tehlami. Jednému sa hod podaril, no ten druhý sa prepočítal a trafil kamaráta do hlavy. Ten v bezvedomí odpadol. Nešikovný zlodej si pravdepodobne okamžite uvedomil, že z ich naplánovanej akcie nič nebude a snažil sa svojho parťáka odtiahnuť preč. Polícii sa nepodarilo ani jedného z páchateľov vypátrať, avšak ich reakcia je pochopiteľná a trefná. „Pokiaľ by boli všetci zlodeji takýto, nemuseli by sme pracovať toľko nadčasov,“ uviedla polícia v tlačovej správe.