Seničania do jarnej časti s holandským trénerom a imperatívom záchrany

Že to myslí Senica so záchranou vážne, chce potvrdiť už v úvodnom jarnom stretnutí, keď v nedeľu privíta DAC Dunajská Streda.

Senica 16. februára (TASR) – Vo futbalovom klube FK Senica prišlo pred jarnou časťou Fortuna ligy k výrazným zmenám v kabíne. Cieľom klubu je napriek poslednému miestu po jesennej časti záchrana v najvyššej súťaži. Že to myslí so záchranou vážne, chce klub potvrdiť už v úvodnom jarnom stretnutí, keď v nedeľu privíta DAC Dunajská Streda.

Kabína zažila, ako je v Senici zvykom, výraznú obmenu. Do tímu pribudol tucet hráčov a rovnaký počet ho aj opustil. Do klubu vstúpil po jesennej časti nový investor. "Podarilo sa nám podpísať zmluvu so sponzorom, ktorý nám zaručuje účinkovanie do konca sezóny,“ potvrdil generálny manažér klubu Martin Šnegoň stabilizáciu klubu po finančnej stránke. Nový sponzor si priniesol do mužstva viacero nových tvárí. Až polovica z nich má juhoamerické korene.

Zmeny v Senici nezaznamenali iba na hráčskom poli, ale zmena neobišla ani trénerský post. Napriek tomu, že Ladislav Hudec v závere jesene dostal Záhorákov na dostrel svojim najbližším súperom v boji o záchranu, tesne pred štartom sa zástupca sponzorov Ton Caanen posadil aj na trénerskú lavičku. V minulosti viedol ukrajinský Metalurg Doneck či izraelské kluby Beitar Jeruzalem a Maccabi Tel Aviv. Naposledy pôsobil ako technický riaditeľ v holandskom klube Roda Kerkrade. "Tréner Ladislav Hudec bude pomáhať v oblasti športovej a manažérskej," ozrejmil situáciu generálny manažér.

Príprava sa v Senici rozdelila na tri etapy. Začala sa 8. januára a počas prvej časti odohrali Záhoráci tri súboje v domácom prostredí. Potom nasledovalo herné sústredenie v Turecku, na ktorom pribudli ďalšie tri stretnutia s kvalitnými súpermi. Po návrate nasledovali tréningové jednotky v domácich podmienkach a víťazná generálka v maďarskom Gyirmóte. "V posledných šiestich týždňoch sme pracovali veľmi profesionálne a veľmi kvalitne, aby sa klub adaptoval na zmeny, ktoré prebehli. Odkedy som v Senici, spravili sme veľa zmien v štruktúrach klubu. V neposlednom rade sme priniesli hráčov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia," povedal o súčasnej situácii zástupca sponzorov a tréner v jednej osobe Caanen.

V klube by mal v jarnej časti pôsobiť aj Jurij Medveděv, ktorý prestúpil v zimnej prestávke do Slovana Bratislava, ale klub ho Seničanom zapožičal na jarnú časť. Otázne však je, kedy sa zapojí do prípravy, keďže si momentálne doliečuje zranenie. "Nastali zmeny, prišlo mnoho hráčov, ako Slovákov, tak aj cudzincov. Mali sme na to čas, aby sme si zvykli. Predovšetkým v Turecku, kde sme mali skvelé podmienky, aby sme sa pripravili na jarnú časť. Verím, že sa to odzrkadlí aj na výsledkoch," doplnil za kabínu kapitán mužstva Blažej Vaščák.