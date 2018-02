TASR

ZOH: Hokejisti Švédska sa natrápili s Nemcami, zdolali ich len o gól

Švédi zakončia svoje súboje v C-skupine v nedeľu o 13.10 SEČ v severskom derby s Fínmi. Nemci si v rovnaký deň, no o deväť hodín skôr, zmerajú sily s Nórmi.

Pjongčang 16. februára (TASR) - Hokejisti Švédska splnili úlohu favorita, vyhrali aj svoj druhý duel na ZOH v Pjongčangu a sú na druhom mieste C-skupiny. V piatkovom zápase sa však natrápili na tesný triumf nad Nemeckom 1:0. "Tre kronor" poslal už v 2. minúte do vedenia Viktor Stalberg a tento gól sa nakoniec ukázal ako rozhodujúci. Nemci boli niekoľkokrát veľmi blízko k vyrovnaniu, no keď ich nezastavil brankár Jhonas Enroth, tak mu štyrikrát pomohli žŕdky.

C-skupina: Švédsko - Nemecko 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Gól: 2. Stalberg (Zackrisson, Bergström). Rozhodovali: Mayer (USA), Olenin (Rus.) – Kaderli (Švaj.), Van Oosten (Kan.), vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3077 divákov. Švédsko: Enroth – Ahnelöv, Gustafsson, Bertilsson, Kronwall, Wikstrand, Fransson, Dahlin – Möller, Lindholm, Lindström – Pettersson, Lundqvist, Axelsson – Omark, Lander, Everberg – Bergström, Zackrisson, Stalberg – Klingberg Nemecko: Pielmeier – Seidenberg, M. Müller, Ehrhoff, Boyle, Hördler, Akdag, Krupp – Ehliz, Kahun, mauer - Wolf, Goc, Plachta - Macek, Hager, Schütz - Kink, Fauser, Reimer - Noebels

Švédi mali výborný vstup do zápasu a už v 2. minúte sa ujali vedenia. Stalberg dostal prihrávku za obranu a svoj samostatný nájazd premenil strelou nad vyrážačku - 1:0. "Tri korunky" mali viac z hry do desiatej minúty, keď išiel na trestnú Lindholm. Nemci si počas presilovky vypracovali veľkú šancu na vyrovnanie, no Kahun trafil iba do žŕdky. V ďalšom priebehu sa hra vyrovnala a šance mali oba tímy, no góly neprichádzali. Blízko k nemu boli v 27. minúte opäť Nemci, no delovka Hördlera od modrej skončila opäť len na bránkovej konštrukcii. Švédi si v druhej polovici druhej tretiny vypracovali veľký tlak, ale ani oni nezmenili stav skóre. Nemci trafili pred druhou prestávkou ešte raz do žŕdky a štvrtú pridali vo veľkej šanci v záverečnom dejstve. V ňom mali viac z hry, neustále sa tlačili pred Enrotha, v závere skúsili aj hru bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

Fíni si poradili s Nórskom 5:1

Hokejisti Fínska zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na ZOH v Pjongčangu, keď si v piatok poradili s Nórskom 5:1. Pod ich triumf sa výrazne podpísal Eeli Tolvanen, ktorý strelil dva góly a vo veku iba osemnásť rokov sa zaradil medzi hlavných ťahúňov tímu. Po dvoch dueloch má na konte už tri góly a tri asistencie a je na čele tabuľky produktivity turnaja.

"Suomi", ktorí sú na čele tabuľky, zakončia svoje súboje v C-skupine v nedeľu o 13.10 SEČ v severskom derby s druhými Švédmi. Duel v hale Kwandong rozhodne o víťazovi skupiny. Nóri si v rovnaký deň, no o deväť hodín skôr, zmerajú sily s Nemcami.

Fínsko - Nórsko 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Góly: 17. Tolvanen (Lepistö), 26. Tolvanen (Peltola), 43. Savinainen (Koskiranta), 48. Lepistö (Kontiola), 57. Manninen (Kontiola) - 7. Thoresen (Kristiansen, K. A. Olimb). Rozhodovali: Hribik (ČR), Iverson (Kan.) – Dahmen (Švéd.), McIntyre (USA), vylúčení: 4:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4180 divákov. Fínsko: Koskinen – Lepistö, Kivistö, Hietanen, Koivisto, Heiskanen, Ohtamaa, Kukkonen – Hartikainen, Kemppainen, Junttila –Peltola, Kontiola, Tolvanen – Manninen, Lajunen, Pyörälä – Enlund, Koskiranta, Savinainen – Osala Nórsko: Haugen – Holös, Nörstebö, Bonsaksen, Sörvik, Johannesen, Ödegaard, Espeland – P. Thoresen, M. Olimb, K. A. Olimb – Reichenberg, Bastiansen, Rosseli Olsen – Salsten, K. Forsberg, S. Thoresen – Kristiansen, Roest, Röymark – Trettenes

Lepší vstup do duelu mali Nóri. Bonsaksenova šanca sa ešte neujala, ale v 7. minúte počas presilovky otvoril skóre P. Thoresen, ktorý sa najlepšie zorientoval po závare pred bránkou - 0:1. V ďalších minútach sa ale už dostali na koňa Fíni. Pomohli im k tomu aj tri vylúčenia v radoch Nórska, pričom to posledné premenil na vyrovnávajúci gól Tolvanen tvrdou strelou z pravého kruhu - 1:1. Iba osemnásťročný mladík sa v 26. minúte dostal do samostatného úniku, pridal aj druhý gól a poslal "Suomi" do vedenia. Nóri si v ďalších minútach dokázali párkrát vytvoriť tlak a mali aj šance, no Kosninen ďalší puk za svoj chrbát nepustil. Fínsko potvrdilo svoj triumf tromi gólmi v tretej tretine, o ktoré sa postarali po chybe brankára Haugena Savinainen, strelou od modrej v presilovke Lepistö a zakončením spomedzi kruhov Manninen.