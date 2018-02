TASR

ZOH: Jeglič a Tičar na tri hodiny zabudnú na kamarátstvo so Slovákmi

V hale Kwandong na ZOH v Pjongčangu sa môže zrodiť nečakaný priamy postupujúci do štvrťfinále v súboji Slovenska a Slovinska, úvodné buly je 21.10 miestneho času (13.10 SEČ).

Na snímke hokejhista SR Ladislav Nagy a reprezentant Slovinska Žiga Jeglič. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Pjongčang 16. februára (TASR) - Kto v sobotňajších súbojoch tretieho kola základnej B-skupiny vyhrá, ten môže a nemusí postúpiť priamo do štvrťfinále olympijského turnaja. Na tom by nebolo nič čudné, keby sa to netýkalo všetkých štyroch účastníkov. To je jeden moment, druhý je, že z kvarteta majú všetko vo vlastných rukách Slováci. A zároveň nemajú. Slovinci majú zase takmer vo vlastných rukách druhé miesto, ktoré im pri víťazstve nad Slovenskom nijako nemôže ujsť.

Proste čistý priestrel srdca papierových prognóz. V hale Kwandong na ZOH v Pjongčangu sa môže zrodiť nečakaný priamy postupujúci do štvrťfinále v súboji Slovenska a Slovinska, úvodné buly je 21.10 miestneho času (13.10 SEČ). Slováci majú miernu výhodu niekoľkých hodín regenerácie navyše, plus ich súpera Olympijskí športovci z Ruska v piatok riadne ukorčuľovali (8:2).

"Ale vládať budeme," oponoval TASR Rok Tičar: "Pravda je, že máme za sebou ťažký zápas. Proti korčuľujúcim Rusom sme boli veľmi pomalí. Treba si pozrieť aj video, kde sme robili chyby, aby sa proti Slovákom nezopakovali." Slovinský útočník pozná hokej v krajine svojho nastávajúceho súpera, hoci zhodou okolností na ZOH niet ani jedného hráča z jeho bývalého Slovana Bratislava a z KHL iba jeden.

Tičar si pamätá Soči 2014, kde jeho tím vyhral tiež v základnej skupine olympijského turnaja 3:1: "Tam to bolo fajn. Trochu iné, lebo boli tam hráči z NHL. Ale aj teraz má Slovensko veľmi dobrý tím. Sú tam skúsení hráči a spolu s nimi veľa mladých a dravých chlapcov a hrajú dobrý hokej. Postretávali sme sa tu, aj sme sa porozprávali, ale zajtra musíme na tri hodinky zabudnúť na kamarátstvo."

Platiť to bude aj opačne. Ide o možnosť vyhrať skupinu a ešte aj druhé miesto môže pri najlepšej bilancii v porovnaní troch skupín zabezpečiť miestenku v play off osmičke bez kvalifikačnej neistoty. Lenže na to treba vyhrať, najlepšie za tri body a po záverečnom klaksóne pozrieť na výsledok paralelného zápasu USA - Rusko. Ak uspejú Slováci a Rusi, skupinu vyhrajú a priamo idú Slováci, ak Slováci a Američania, tak Američania. Pri slovinskom víťazstve by sa o prvom mieste rozhodoval súboj gigantov. Senzačné klbko rozuzľovania ešte viac motajú kombinácie výsledkov po predĺžení a možnosť priameho štvrťfinále z druhého miesta.

V hre sú teda aj Rusi, ktorí po prehre so Slovákmi v piatok vstali z popola a riadne sa na Slovincoch vyburácali. "Mám pocit, že proti Slovákom nehrali naplno, naopak dnes to bolo na sto percent. Nedali nám šancu a vyhrali zaslúžene vysoko. Zajtra to bude ale iný zápas, verím, že sa otrasieme a vyhráme," konštatoval v mixzóne ďalší ex-slovanista Žiga Jeglič. TASR povedal, že zápasom žije, ale nad situáciou v skupine nerozmýšľa. Uvedomuje si však, že tento zápas treba zvládnuť tak, ako pred štyrmi rokmi: "Tam sme ich zaskočili, ale zajtra budú na nás pripravení. Musíme podať maximálny výkon."