ZOH: Akrobatická lyžiarka Husková získala zlato v skokoch

Striebro a bronz si vybojovali Číňanky Čang Sin a Kchung Fan-jü.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Pjongčang 16. februára (TASR) - Bieloruska Hanna Huskovová získala zlato v piatkovej súťaži akrobatických lyžiarok v skokoch na zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Striebro a bronz si vybojovali Číňanky Čang Sin a Kchung Fan-jü.

Dvadsaťpäťročná Huskovová postúpila do trojkolového finále z druhého miesta prvej časti kvalifikácie, keď dosiahla 100,45 bodov a predbehla ju len Alexandra Orlovova z tímu OŠR. Prvé finále vyhrala, v druhom kole skončila štvrtá, no bezpečne postúpila do záverečného, v ktorom získala známku 96,14 b. Druhá Čang Sin dosiahla 95,52 a jej krajanka Kchung Fan-jü zaostala so 70,14 b.

Obhajkyňa zlata spred štyroch rokov zo Soči Alla Cuperová z Bieloruska pokazila svoj záverečný skok a obsadila štvrté miesto. Tridsaťosemročná pretekárka sa predstavila už na svojej šiestej zimnej olympiáde a v akrobatickom lyžovaní drží rekord. Spolufavoritka na medailu Sü Meng-tchao z Číny sa prekvapujúco neprebojovala do tretieho kola finále.

Podobne, ako v nedeľňajšom slopestyle snoubordistiek, aj piatkovú súťaž v snehovom parku Phoenix poznačil silný vietor, ktorý pokazil jazdy viacerým pretekárkam. Vo finále zvládli čisto všetky tri skoky iba Huskovová a Čang Sin.