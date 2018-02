TASR

ZOH: Schildová plakala v cieli: Mohla som vyhrať olympijské zlato

Rakúska lyžiarka bola najsmutnejšia hrdinka piatkového olympijského slalomu v Pjongčangu.

Bernadette Schildová. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 16. februára (TASR) - Rakúska lyžiarka Bernadette Schildová bola najsmutnejšia hrdinka piatkového olympijského slalomu v Pjongčangu. V cieli druhého kola niekoľko minút plakala, uličkami mix zóny prešla v sprievode člena realizačného tímu a v priestore, odkiaľ sa lyžiarky chystajú na lanovku, zase hodnú chvíľu kľačala na kolenách.

Ako totiž odhalilo porovnanie na stránke New York Times, smerovala za prvým miestom až do chyby, po ktorej stratila rýchlosť pred nájazdom do roviny, kde sa takmer musela odrážať paličkami. Skončila siedma a nerozšírila rodinnú zbierku, do ktorej staršia sestra Marlies priniesla štyri olympijské medaily, no ani jednu zlatú. "Túto súťaž som mohla vyhrať. Mohla som vyhrať olympijské zlato," boli okrem opisu chyby jej jediné slová pre médiá.

Nemusela to však byť Schildovej posledná šanca. Má 28 a Švédka Frida Hansdotterová triumfovala v piatok ako 32-ročná.