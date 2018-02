Meghan Markleová navštevuje „hodiny pre princezné“. Čo všetko sa na nich musí naučiť?

Kristína Jurzová

Byť princeznou nie je len tak. Najmä, ak ste sa ňou nenarodili. Naučiť sa to však dokáže takmer každý. Stačí dodržiavať pár jednoduchých pravidiel.

LONDÝN 17. februára (Dobré noviny) - Mnoho malých dievčat sa v detstve hralo na princezné a predstavovalo si vzdušné zámky a to, aké by to bolo žiť v nich. Jednej z nich sa tento sen napokon aj splní. V máji sa totiž uskutoční ostro sledovaná svadba princa Harryho s niekdajšou americkou herečkou Meghan Markelovou, ktorá sa tak pomyselne stane princeznou.

Nebude to však len tak. Jej život sa obráti o 180 stupňov naruby a bude sa musieť riadiť prísnou kráľovskou etiketou. Keďže to však nie je rodená aristokratka, musí sa všetko naučiť od základov, aby mohla krajinu patrične reprezentovať na rôznych spoločenských povinnostiach, ktoré ju neminú. Ako píše People, má teda niekoľko mesiacov nato, aby absolvovala lekcie pre "princezné", ktoré majú 6 základných pravidiel.

1. Sedieť ako dáma

Členovia kráľovskej rodiny nemôžu sedieť ako bežní smrteľníci. A verte či nie, je to tak trochu aj nepohodlné, pretože sa nemôžu oprieť o operadlo stoličky. Etiketa totiž hovorí, že medzi chrbtom a operadlom musí byť "vzdialenosť o šírke vajíčka". Brada má byť v rovine s podlahou, ruky zložené v lone a nohy rozhodne nesmú byť prekrížené v kolenách, ale v členkoch, pretože je to vraj pohodlnejšie. Aby telo vytváralo lichotivú siluetu, odporúča sa, aby boli nohy obrátené šikmo do jednej strany.

2. Čas na čaj

Odohráva sa v popoludňajších hodinách a britskej kráľovskej rodine ide o obľúbenú časť dňa, keď sa podávajú aj koláče či sendviče. Okolo celého tohto procesu existuje viacero pravidiel, no to najzaujímavejšie sa týka držania šálky. Uško treba držať palcom a ukazovákom. Keďže plná šálka býva ťažká, v aristokratických kruhoch si ju o okraj dna podopierajú prostredníkom. Uško by malo byť pomyselne nasmerované na deviatu hodinu. Dôvodom je to, aby dámy pili stále z toho istého miesta a šálka nebola zašpinená na viacerých miestach od rúžu.

3. Kráľovský pozdrav

Britskí monarchovia sú v krajine naozaj populárni a ročne pozdravia tisíce svojich obdivovateľov. Aj pozdrav má však svoje dekórum. Základom je úsmev a pohľad do očí, ktorý v tom druhom má navodiť pocit záujmu. Rukou sa však nepotriasa viac ako dvakrát. Ženské osadenstvo však má svoju záchranu. Je ňou malá kabelka, ktorú spravidla držia oboma rukami a zároveň im slúži na udržanie dobrého postoja tela. Túto pózu často vidno u Kate Middletonovej, manželke princa Williama.

4. Kráľovská poklona

Meghan Markleová sa nevyhne ani takým oficiálnym udalostiam, ako bude poklona v prítomnosti kráľovnej či kráľa z ktorejkoľvek krajiny. Pravidlo hovorí, že jednu nohu (kvôli pohodliu si človek môže vybrať ktorú) treba dať za druhú a urobiť poklonu, pričom zohnúť treba aj hlavu. V tejto póze treba vydržať dlhšie, čím prejavujeme rešpekt.

5. Vystupovanie z auta

O tomto bode etikety sa veľa narozprávalo predovšetkým v súvislosti s Kate, ktorá pri vystupovaní nechtiac ukázala to, čo nemala. Keďže v tom čase už bola mediálne známou osobnosťou, senzáciami bažiacim fotografom sa to podarilo zachytiť. Odvtedy sa na vystupovanie auta kladie ešte väčší dôraz.

Pravé dámy v sukniach to teda robia takto: Sadnú si na okraj sedadla čo najbližšie k dverám, pričom nohy majú tesne pri sebe. Obe ruky dajú za chrbát a podoprú sa a keď sa otvoria dvere, otočia sa o 90 stupňov, nohy položia na vozovku a vyskočia z vozidla. Samozrejme, s úsmevom na perách a dokonalo vyzerajúca.

6. Krok za krokom

Ovládať treba aj zostupovanie po schodoch. Ženy, ktoré nosia opätky, dobre vedia, že to nie je žiadna maličkosť. Preto dámy z vyšších kruhov vždy uvítajú, ak im niekto pomôže. Pozerať sa treba pred seba, bradu mať v rovine so schodmi, no zároveň sledovať, kam sa kladú nohy. Ak má žena po boku partnera, ten ju jednou rukou kvôli stabilite podopiera. V prípade, že dáma musí zostup absolvovať sama, použije zábradlie. Ale iba symbolicky, je totiž zakázané ho zvierať. Druhú voľnú roku má kolmo zvesenú popri tele, čím si opticky predlžuje siluetu.

Meghan Markeleový začne zanedlho naplno v praxi využívať týchto 6 základných pravidiel etikety. Ak ich však budete dodržiavať aj vy vo svojom živote, môžete sa cítiť kráľovsky. Vždy je totiž lepšie ovládať spoločenský bontón, než ho nedodržiavať.