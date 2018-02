TASR

Dnes o 11:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tréner Plzne po remíze v Belehrade: Výsledok chceme doma potvrdiť

Tréner Pavel Vrba, archívna snímka. — Foto: TASR

Plzeň 16. februára (TASR) - Vyrovnávajúci gól Radima Řezníka na pôde Partizanu Belehrad dal českému futbalovému klubu Viktoria Plzeň veľkú nádej na postup do osemfinále Európskej ligy UEFA. Podľa trénera "Viktoriánov" Pavla Vrbu sa jeho mužstvo "zobudilo" až po zmene strán a napokon dosiahlo cennú remízu 1:1.

"V prvom polčase sme sa dopúšťali nepresností. Hrali sme opatrne, Partizan bol lepší a mohol nám dať gól už skôr. Druhý polčas bol z našej strane lepší, mali sme aj nejaké šance pred Řezníkovým vyrovnávajúcim zásahom. Veríme, že výsledok doma potvrdíme a všetci chceme postúpiť. Určite to nebude jednoduché, no Partizan sa bude musieť viac tlačiť do útoku, pretože na postup musí dať u nás minimálne jeden gól," povedal pre klubový web Vrba.

Plzenský strelec Řezník skóroval vo svojom 50. zápase v európskych klubových súťažiach. "Prvých 45 minút nebolo podľa našich predstáv. Dostali sme v podstate smolný gól, no našťastie sa nám podarilo vyrovnať. Martin Zeman centroval na zadnú tyč, Michal Krmenčík vrátil loptu predo mňa a domáci brankár už nestihol moju hlavičku zneškodniť. Tento gól venujem mojej nedávno narodenej dcérke Nine," vyhlásil 29-ročný útočník.

V drese Plzne odohral celý zápas slovenský reprezentant Patrik Hrošovský a v 84. dostal žltú kartu. Na lavičke Plzne sedeli Matúš Kozáčik a Marek Bakoš. Odveta 16-finálového zápasu EL je na programe vo štvrtok 22. februára v plzenskej Doosan Arene.