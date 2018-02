TASR

ZOH: Hokejisti OŠ Ruska rozdrvili Slovinsko a v tabuľke sú pred SR

Slovinci zakončia svoje skupinové boje už v sobotu o 13.10 SEČ proti Slovensku. Olympijskí športovci z Ruska si v rovnakom čase zahrajú s USA.

Na snímke ruskí hokejisti a fanúšikovia Ruska oslavujú gól v zápase B-skupiny olympijského hokejového turnaja mužov OŠ Rusko - Slovinsko na ZOH 2018 v juhokórejskom Kuangnungu 16. februára 2018. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 16. februára (TASR) - Olympijskí športovci z Ruska zvíťazili vo svojom druhom zápase na ZOH v Pjongčangu nad hokejistami Slovinska jednoznačne 8:2. Favorit od začiatku diktoval tempo duelu a súpera prestrieľali vysoko 34:15.

Hetrikom sa blysol Kirill Kaprizov, Iľja Kovaľčuk zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.

B-skupina: OŠR - Slovinsko 8:2 (2:0, 4:1, 2:1) Góly: 19. Mozjakin (Dacjuk, Gusev), 19. Kovaľčuk (Jakovlev, Andronov), 26. Barabanov (Grigorenko, Kalinin), 29. Kablukov (Kovaľčuk, Zub), 31. Kaprizov (Gusev, Kiselevič), 38. Kovaľčuk (Kalinin, Andronov), 42. Kaprizov (Dacjuk, Kiselevič), 48. Kaprizov (Zub, Gusev) – 34. Muršak (Verlič, Kuralt), 60. Pance (Sabolič). Rozhodovali: Lemelin (USA), Stricker (Švaj.) - Kohlmüller (Nem.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 4:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6018 divákov OŠR: Košečkin (41. Sorokin) - Vojnov, Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zub, Zubarev, Jakovlev - Kalinin, Andronov, Kovaľčuk - Kaprizov, Dacjuk, Gusev - Barabanov, Prochorkin, Širokov - Mozjakin, Grigorenko, Telegin - Kablukov Slovinsko: Gračnar – Robar, Gregorc, Podlipnik, Kovačevič, Vidmar, Repe, Pavlin – Verlič, Muršak, Urbas – Sabolič, Tičar, Jeglič – Pance, M. Rodman, Goličič – Kuralt, Mušič, Ograjenšek - Hebar

Ruská zborná, aj keď pod názvom Olympijskí športovci z Ruska, sa už naplno rozbehla a chcela odčiniť úvodnú prehru na turnaji so Slovenskom. Od začiatku duelu posielala na slovinskú bránku jednu strelu za druhou, no dlho sa nevedela gólovo presadiť. Podarilo sa jej to až v závere úvodnej tretiny, keď najprv Mozjakin premenil presilovku a na 2:0 upravil o niekoľko sekúnd neskôr Kovaľčuk. Druhá tretina bola jasne v ich réžii. V 26. minúte pridal počas ďalšej presilovky tretí gól Barabanov, v 29. zvýšil na 4:0 Kablukov a v 31. dal svoj prvý gól v stretnutí Kaprizov. Slovincom sa podarilo skorigovať v 34. minúte zásluhou Muršaka, ale dominanciu súpera nezastavili a do druhej prestávky išli za stavu 1:6 po ďalšom zásahu Kovaľčuka. V tretej tretine pridal ďalšie dva góly Kaprizov a skompletizoval hetrik. Niekoľko sekúnd pred koncom ešte skorigoval skóre Pance.