Sprejazdnia košickú križovatku Ružínska-Trieda SNP-Laborecká

Po zaasfaltovaní zastávok by už mohli byť zrušené tie, ktoré zatiaľ slúžia ako dočasné.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - František Iván

Košice 16. februára (TASR) - Na budúci týždeň uvidia Košičania na Triede SNP prvú električku, zatiaľ pôjde iba o skúšobné jazdy. Viceprimátora mesta Martina Petruška a riaditeľa Magistrátu mesta Košice Pavla Lazúra o tom počas štvrtkového (15.2.) kontrolného dňa na stavbe informoval Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovia SK, ktorý v meste modernizuje električkové trate.

Zhotoviteľ diela musel koľajnicový prejazd Ružínska – Trieda SNP – Laborecká uzavrieť (7.2.) na nevyhnutný čas pre motorové vozidlá i chodcov z dôvodu uloženia koľajníc, následnej betonáže a tiež vyasfaltovania daného úseku, ktoré je už vo finálnej fáze.

"Koľajnice na Triede SNP máme uložené vo výške aj smere, ako majú byť, cez víkend plánujeme križovatku Ružínska – Trieda SNP – Laborecká opäť otvoriť pre motoristickú verejnosť aj chodcov. Na budúci týždeň sa už začnú robiť na Triede SNP všetky odborné skúšky, vrátane skúšobných jázd električiek, aby nám dopravný úrad mohol vydať príslušné povolenia. Proces je to dosť zdĺhavý, my ale môžeme začať s kolaudáciou tejto časti stavby modernizácie električkových tratí (MET) až po vydaní všetkých zákonom stanovených povolení. Do konca budúceho týždňa by sme radi ukončili aj živicovanie autobusových zastávok na Ondavskej a Ipeľskej ulici, ak nám počasie bude priať. Po zaasfaltovaní zastávok by už mohli byť zrušené tie, ktoré zatiaľ slúžia ako dočasné," uviedol Bálint.

Podľa jeho ďalších slov, robia všetko pre to, aby mohli najneskôr do konca februára na Triede SNP uvoľniť pre motoristickú verejnosť všetky jazdné pruhy v plnom profile, s výnimkou zopár kratších úsekov, na ktorých ešte budú musieť stavbári robiť menšie dokončovacie práce. Tieto miesta budú takisto prejazdné, len pre uvedené nevyhnutné práce dočasne trochu zúžené.

Napriek tomu, že všetky práce na Triede SNP napredujú podľa určeného a pravidelne aktualizovaného harmonogramu, zhotoviteľ diela sa rozhodol, že od budúceho týždňa sa kompetentní riadiaci pracovníci každý deň o 7.30 h stretnú na stavenisku, vyhodnotia vykonané práce a určia si priority ohľadom postupu ďalších činností na tejto ucelenej časti stavby MET.

"Zatiaľ sme ako zástupcovia investora stavby spokojní s postupom prác nielen na Triede SNP, kde už ideme pomaly do cieľovej rovinky, ale aj s prácami v čiastočne uzavretom úseku od križovatky Štúrova – Toryská po križovatku Dunajská - Idanská – Moldavská cesta," doplnil Petruško.

Zhotoviteľ diela na kontrolnom dni upozornil, že od pondelka (19.2.) bude trakčné vedenie na celej Triede SNP už natrvalo pod napätím.