TASR

Dnes o 11:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mladí Ružomberčania chcú mesto bez dopravných kolapsov

Svoje predstavy o čistejšom a zdravšom meste vyjadrili v umeleckej súťaži OZ Ružomberčan.

Mladí Ružomberčania chcú mesto bez dopravných kolapsov — Foto: OZ Ružomberčan

Ružomberok 16. februára (OTS) - Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl „Ako by sa v Ružomberku žilo, keby tu bola diaľnica“, vyhlásilo OZ Ružomberčan minulý rok v novembri.

„Témou súťaže bola neúnosná dopravná situácia v našom meste, mestských častiach ale aj obciach Horného Liptova. Cieľom bolo zamyslieť sa a upozorniť, že kritériom pre rozhodnutie dostavať diaľnicu nemôžu byť len vyčísliteľné materiálne hodnoty, ale aj nemateriálne hodnoty, odrážajúce každodenný život obyvateľov, vrátane detí a mládeže. Riešenie dopravy sa odzrkadľuje v spokojnosti, pohode, kvalite života, zdraví a bezpečnosti,“ povedal organizátor súťaže Igor Vince, člen OZ Ružomberčan.

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 5. - 9. ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl z Ružomberka a obcí ružomberského okresu. Organizátori dostali spolu 178 literárnych a výtvarných prác zo ZŠ Bystrická cesta, ZŠ Andreja Hlinku v Černovej, ZŠ Zarevúca a Gymnázia sv. Andreja.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo vo štvrtok 15. februára v Židovskej synagóge v Ružomberku. Medzi ocenenými prácami bolo aj výtvarno-literárne stvárnenie témy s názvom Ruky od Romany Selešiovej zo ZŠ Andreja Hlinku. „Téma ma oslovila preto, že žijem v Ružomberku a každý deň chodím do školy v Černovej. Aj zo slov mojich rodičov a starších ľudí viem, akým veľkým prínosom by pre nás bolo dostavanie diaľnice. Ako motív som si zvolila ruky, ktoré sú symbolom práce. Ružomberčania a Liptáci na diaľnici pracovali ani neviem koľké roky a myslím si, že už by si zaslúžili mať ten konečný produkt ich snahy. Snáď sa toho dočkáme,“ povedala Romana po prevzatí ocenenia.

„Deti vo svojich prácach zobrazili pozitíva a hodnoty, ktoré prinesie vyriešenie komplikovanej dopravy v našom meste. Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže patrí naše poďakovanie a uznanie za to, že vynaložili námahu a venovali jej svoj čas. Svojím príspevkom prejavili spolu s dospelými záujem o zlepšenie života v Ružomberku. Pre naše občianske združenie je to zároveň pozitívny signál, že mladí ľudia sa vedia, chcú a budú zaujímať o veci verejné,“ povedala členka vedenia OZ Ružomberčan Jana Štreitová.

Všetky práce si bude môcť verejnosť pozrieť do konca februára v Židovskej synagóge v Ružomberku, následne vo foyer mestského úradu a neskôr budú vystavené v priestoroch závodu Mondi SCP. Literárne diela budú uverejnené na www.ozruzombercan.sk

OZ Ružomberčan:

Občianske združenie Ružomberčan, ktoré založili bývalí zamestnanci SCP a priatelia Ružomberka v júni 2017, má momentálne 3 500 členov a patrí k najsilnejším občianskym platformám na prinášanie riešení pre zlepšenie života v regióne Dolného Liptova. OZ ponúka riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí. Presadzuje vytvorenie podmienok a prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v Ružomberku, prispieva k nárastu turizmu v regióne formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov. V neposlednom rade pomáha Ružomberku pri riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok.