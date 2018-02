TASR

Dnes o 10:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V kinách je najslávnejší outsider Hollywoodu

Film zachytáva príbeh Tommyho Wiseaua, ktorý v roku 2003 napísal, režíroval a produkoval jeden z najhorších filmov v histórii - Izba.

James Franco v snímke The Disaster Artist. — Foto: TASR/AP

Bratislava 16. februára (TASR) - Premiéru mala 11. septembra 2017 na MFF Toronto, tento týždeň vstúpila do slovenských kín diskutovaná snímka The Disaster Artist. Film už stihol vyhrať Zlatú mušľu na MFF v San Sebastiane, bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší adaptovaný scenár a režisér James Franco zaňho získal na 75. ročníku Zlatého glóbusu cenu za najlepšieho herca. Snímka vyrozpráva príbeh jedného z najväčších outsiderov Hollywoodu.

Týmto "nešťastníkom" je Tommy Wiseau, ktorý v roku 2003 napísal, režíroval a produkoval jeden z najhorších filmov v histórii Izba (The Room). Pôvodne chcel natočiť drámu, ale ľudia sa na tom smiali, a tak vznikol film, ktorý nechcene obišiel všetky základy filmového rozprávania a stal sa fenoménom, aký v Hollywoode nemá obdobu.

Nakrúcanie Izby, ktoré trvalo osem mesiacov, bola katastrofa. Príbeh opisuje bankára Johnnyho (Wiseau), ktorý je súčasťou milostného trojuholníka medzi jeho manželkou Lisou (Juliette Danielle) a jeho najlepším kamarátom Markom (Greg Sestero). Premiéru mal film v dvoch kinách v Južnej Kalifornii, vtedy zarobil 1800 dolárov a tým to skončilo. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal až vďaka polnočným projekciám a nevysvetliteľnej popularite medzi ľuďmi. Pätnásť rokov od premiéry sa o filme stále hovorí, rozosmieva ľudí.

Celkový rozpočet snímky predstavoval takmer šesť miliónov amerických dolárov. Wiseau nakúpil kamerovú techniku a čo bolo mimoriadne nezvyčajné, rozhodol sa nakrúcať na digitál aj na 35 mm film zároveň. V jednom momente mal jeho štáb až 400 ľudí, čo je závratný počet na taký malý projekt. Hoci filmu veril len on sám, rozhodol sa, že ho podporí aj marketingovo. Kúpil bilboard, na ktorom bola len jeho tvár s chlipným výrazom, ovisnutým viečkom aj s uvedeným telefónnym číslom. Viseau nechal svoj slávny bilboard visieť ďalších päť rokov od premiéry a každý mesiac platil nájomné, aby ho udržal v srdciach a povedomí ľudí. Práve tento bilboard uvidel aj scenárista filmu The Disaster Artist. Spočiatku si myslel, že ide o reklamu na reštauráciu alebo nočný klub.

Scenár filmu vznikol na základe knihy The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made. Tú napísal v roku 2013 Greg Sestero (jedna z hviezd filmu Izba) ako súhrn spomienok na stretnutie s Wiseauom, ich priateľstvo a samotné nakrúcanie filmu Izba. Spoznali sa na hodine herectva a spájal ich spoločný sen vybudovať si hereckú kariéru. Sestero sa v tom čase len hľadal a Tommyho predstava o svete, kde človek urobí čokoľvek pre svoju umeleckú víziu ho veľmi inšpirovala.

Réžiu a samotného Tommyho si vo filme zahral James Franco (127 hodín), ktorý pre zachovanie čo najväčšej autencity čerpal okrem samotnej knihy, Sesterovho rozprávania aj z kazetových nahrávok, pretože Tommy mal čudný zvyk nahrávať si každý jeden telefonický rozhovor. Pomohlo mu to vystihnúť jeho hlas, spôsob reči, ambície, osamelosť. Nahrávky boli dokonca lepšie ako denník, lebo zachytávali všetky emócie ukryté v myšlienkach a pocitoch.

Aby si diváci užili The Disaster Artist, nemusia vidieť pôvodný film, keďže predstavuje univerzálny príbeh o kreatívnom procese, o našich snoch či outsideroch. Novinku do kín od 15. februára uvádza Continental film.