Americký mladík omieľal rýchlosť, hokejisti SR vzhliadajú vpred

Troy Terry si pochvaľoval priestor, ktorý v zápase proti slovenským hokejistom dostali univerzitní hráči.

Troy Terry (vľavo). — Foto: TASR/AP

Pjongčang 16. februára (TASR) - Troy Terry v olympijskej mixzóne americkému reportérovi povedal výraz "naša rýchlosť" azda päťkrát v krátkom vyjadrení. Pochvaľoval si priestor, ktorý v zápase proti slovenským hokejistom dostali univerzitní hráči: "V našom zápasovom pláne bolo využiť rýchlosť. A to nám aj vyšlo. Rýchlosť je identita tohto tímu."

Je to tak a dalo sa to napokon čakať. V tomto faktore boli Američania jasne vpredu, ale aj tak po senzačnej prehre so Slovinskom v druhom zápase na ZOH v Pjongčangu víťazstvo 2:1 vydreli. Hoci gólov mohli dať podstatne viac, chvíľami to okolo brankára Jána Laca lietalo ako besné. Ináč však Slováci držali s miernym favoritom krok a odohrali kvalitnú partiu.

"Myslím, že sme mohli aj vyhrať, ale niečo nám chýbalo. Dali nám góly z presiloviek a dali o jeden viac ako my. Tak ako vyhrali oni, mohli sme aj my. Treba povedať, že Američania hrali dobre, nahadzujú puky pred bránku a sú veľmi nebezpeční. Ale aj my sme hrali dobre a bolo to o jednom góle," zdôraznil pre TASR Miloš Bubela.

Slovenský olympijský hokej výrazne zaoponoval obavám z debaklov v úvodných dvoch zápasoch turnaja. Skóre 4:4 a tiež trochu nadplánové tri body sú lichotivá vizitka pre mužstvo, ktoré podľa papiera malo až v treťom zápase proti Slovinsku bojovať o pozíciu do vyraďovacej časti. "Hráme to, čo nám tréner hovorí. Funguje to, všetci bojujeme, šliapeme. Sme silní na puku a vieme vyhrávať aj súboje a táto vec platí na každého súpera," myslí si Bubela.

Napriek prehre sa dá ešte stále špekulovať aj nad triumfom v skupine a priamym postupom do štvrťfinále, resp. postupom ako najlepší druhý tím z troch skupín. Minimálne nad dobrou pozíciou v kvalifikácii o štvrťfinále. "Prehrali sme a nemáme žiadny bod. Určite si rozoberieme detaily a pripravíme sa na zajtra proti Slovincom. Je to ozaj veľmi dôležitý zápas ohľadom postavenia v tabuľke. Hráme predsa o to, aby sme z čo najlepšej pozície išli ďalej. Predvčerom sme si vybojovali výhodnú, žiaľ dnes sme si ju nezlepšili. Ale zajtra je ďalší zápas a všetko môže byť zase dobré," povedal pre TASR kapitán tímu Tomáš Surový.

