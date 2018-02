TASR

O rok sa končí funkčné obdobie deviatim ústavným sudcom

Tento rok sa bude voliť 18 kandidátov, z ktorých bude vymenovaných deväť ústavných sudcov.

— Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. februára (TASR) - Presne o rok, teda 16. februára 2019, uplynie funkčné obdobie deviatich sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Organizácia Via Iuris v piatok spúšťa špeciálnu webovú stránku www.zadobruvolbu.sk, ktorej cieľom je sprostredkovať verejnosti základné informácie o Ústavnom súde, jeho postavení, význame a činnosti. Stránka sa tiež bude venovať blížiacemu sa výberu kandidátov a voľbe nových sudcov.

"Na tejto stránke nájde široká verejnosť zrozumiteľne spracované informácie o právomociach a činnosti ÚS. Budeme sa venovať možným zmenám výberu kandidátov a spôsobu voľby nových sudcov Ústavného súdu. Postupne, ako budú zverejňovaní kandidáti, budeme verejnosti prinášať ich profily, ako aj informácie o ich profesnom pôsobení," uviedol právnik Via Iuris Juraj Šeliga.

Organizácia Via Iuris je presvedčená, že voľba nových sudcov Ústavného súdu SR je jednou z najväčších výziev slovenskej politiky v tomto roku. Tento rok sa bude voliť 18 kandidátov, z ktorých bude vymenovaných deväť ústavných sudcov. Keďže Ústavný súd má celkovo 13 sudcov, zmení sa väčšina ústavných sudcov, vrátane predsedu súdu. Títo sudcovia budú 12 rokov rozhodovať o najvýznamnejších otázkach a sporoch a budú výrazne ovplyvňovať podobu Slovenska až do roku 2031. TASR o tom informoval Juraj Rizman z Via Iuris.