Dvojitý podfuk smoliara Grega

Denník odvážneho bojka prináša opäť zábavný príbeh a tak trošku premotivovanú Gregovu mamu. Vždy sa snaží inšpirovať svoje deti a robí všetko pre ich dobro – v tomto je nám veľmi sympatická ako postava.

— Foto: Ikar

Bestsellerová séria o smoliarovi Gregovi Heffleym pokračuje už 11-tou knihou s názvom Dvojitý podfuk. Plno zábavy, vtipných situácií, nečakaných prekvapení a dobrodružstiev. A to všetko doplnené milými kresbičkami samotného autora. Pozor! Ku každej knihe dostanú decká automaticky odznak s Gregom ako darček. Či už si knižku kúpia na internete, alebo v kníhkupectve. Pretože Greg Heffley je všade ☺

Problémy sa na Grega Heffleyho valia zo všetkých strán. „Rodičia mi radi pripomínajú, že celý svet sa netočí okolo mňa, ale občas sa zamyslím: čo ak sa PREDSA točí?“ ponosuje sa Greg. „Keď som bol ešte krpatý, videl som film o chlapíkovi, ktorého celý čas nakrúcali skryté kamery. Jeho život vysielali ako televíznu šou a poznal ho celý svet, ale on o tom vôbec NEVEDEL. Odvtedy mám vážne podozrenie, že SO MNOU sa deje to isté.“

Jeho mama sa bojí, že mu od videohier zmäkne mozog, a nabáda ho, aby odložil ovládač, "popustil uzdu fantázii" a niečo vytvoril.

„Mama chcela, aby som si kúpil knihy, ktoré mi trochu „potrápia mozgové závity“. Smola, nemal som si veľmi z čoho vyberať.“

Akoby to nebolo dosť strašidelné, Halloween je za rohom a Greg musí zahrať na správnu nôtu, aby sa dostal na skvelý žúr.

Do Halloweenu zostáva už len pár týždňov. Dnes ráno sme teda spoločne ozdobili predok domu.

Ešte nedávno sme si z toho nerobili ťažkú hlavu, zavesili sme len trocha pavučín, zopár tekvicových lampášov a umelých pavúkov. Lenže potom sa naši susedia rozhodli, že na Halloween zo svojho domu spravia hotový hororový palác, a my sme oproti nim zrazu vyzerali ako žgrloši.

Keď objaví balíček želatínových červíkov, dostane skvelý nápad. Dá mu mama konečne pokoj, keď natočí film... a podarí sa mu navyše získať aj slávu a prachy?

Alebo svoje problémy ešte znásobí?

Keď dostanem Oscara za najlepší film roka, nezabudnem poďakovať všetkým ľudkom, čo mi k tomu dopomohli...

Vypočujte si AUDIO úryvok.

Z knihy číta Daniel Fischer:

Autor Jeff Kinney sa dostal na prvé miesto v rebríčku najpredávanejších autorov časopisu New York Times a v hlasovaní detských divákov televízie Nickelodeon šesťkrát získal cenu za najobľúbenejšiu knihu.

Časopis Time ho zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete.

Založil webovú stránku Poptropica, ktorú časopis Time zaradil do rebríčka päťdesiatich najlepších na svete.

Milan Buno, literárny publicista