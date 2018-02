TASR

Velez-Zuzulová sa pred rozlúčkami teší ešte na tímovú súťaž

Po januárovom súťažnom návrate v Lenzerheide ešte pripúšťala, že olympijský výsledok by mohol oddialiť súťažnú derniéru, po sedemnástej priečke bolo rozhodnutie definitívne.

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez - Zuzulová pred cieľom 2. kola slalomu žien na zimných olympijských hrách v Pjongčangu 16. februára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 16. februára (TASR) - Veronika Velez-Zuzulová potvrdila po piatkovom olympijskom slalome, že v Pjongčangu absolvovala posledné individuálne preteky svojej lyžiarskej kariéry. Predstaví sa ešte v tímovej súťaži a príde aj na podujatie Svetového pohára do Ofterschwangu, ale 10. marca bude mať jej jazda už len rozlúčkové parametre.

Po januárovom súťažnom návrate v Lenzerheide ešte pripúšťala, že olympijský výsledok by mohol oddialiť súťažnú derniéru, po sedemnástej priečke bolo rozhodnutie definitívne: "Boli to moje posledné slalomové preteky v kariére. Do Nemecka sa pôjdem len rozlúčiť, mám už niečo pripravené, ale nebudem to prezrádzať. Cítila som, že pretekárky chceli, aby som prišla ešte tam. Rozhodla som sa až v Pjongčangu," povedala Velez-Zuzulová, ktorá chystá rozlúčku aj doma na Slovensku: "Bude 8. apríla v Jasnej. Budem sa tomu venovať a pripravovať to. Fanúšikov mám dosť a nie vždy mohli všetci prísť za mnou na preteky. Bolo by príjemné rozlúčiť sa s nimi na Slovensku."

Velez-Zuzulová dosiahla svoje najväčšie tohtosezónne víťazstvo už skôr. Už tým, že zásluhou rekordne rýchleho návratu po zranení kolena mohla pod piatimi kruhmi štartovať aj po štvrtý raz: "Chcela som začať súťažiť už skôr, no nedokázala som to. Vedela som, že sem nejdem pripravená ako moje súperky. Môj výsledok je maximálny vzhľadom na to, čo som mala natrénované. Koleno som nešetrila, nebol dôvod. Nebudem sa sťažovať na bolesti, sú súčasť môjho momentálneho života. Tak to beriem a určite to neovplyvnilo môj výkon. Skôr to, že som mala len štyri mesiace na fyzickú a lyžiarsku prípravu. Nemohla som natrénovať všetko, čo som chcela." Obdobie náročnej rekonvalescencie neľutuje: "Stálo to za to, dokázala som si, že keď niečo chcem, tak to dokážem. Som však rada, že to mám za sebou, konečne si môžem vydýchnuť a opäť trocha žiť, lebo to bolo ťažkých päť mesiacov. Som hrdá, že som tu mohla súťažiť, keďže v septembri mi nikto neveril, že to dokážem."

Tridsaťtriročná slovenská lyžiarka v cieľových priestoroch ešte nechcela bilancovať svoju obdivuhodnú kariéru. Okrem štyroch olympijských účastí má na konte päť triumfov na podujatiach Svetového pohára, dve druhé a dve tretie miesta v sezónnom hodnotení disciplíny: "Za moje výsledky sa nemusím hanbiť. Medailu už nezískam, boli to moje posledné ZOH, ani na týchto som nebola stopercentne pripravená, a tak to aj dopadlo. O sebe som v súvislosti s medailou ani nehovorila. Nie som superman, tiež som len človek."

Velez-Zuzulová si v najbližších dňoch odpočinie a potom sa dá naposledy ako profesionálna lyžiarka do práce: "Potrebujem na chvíľku vypnúť. Dva alebo tri dni si chcem oddýchnuť a od 21. februára začnem trénovať na tímovú súťaž. Na tú sa momentálne teším najviac, je to disciplína, kde nikdy neviete, ako skončíte. Ak podáme maximum, môžeme dopadnúť dobre." V predposledný deň ZOH 2018 - v sobotu 24. februára - sa Velez-Zuzulová spoločne s Petrou Vlhovou pokúsia vybojovať pre Slovensko cenný výsledok, akých už priniesli neúrekom. Aj na MS 2017 v St. Moritzi, kde boli opory strieborného družstva.

