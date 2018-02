TASR

Prešovskí hádzanári sa postavia doma proti Minsku o prvé víťazstvo

Oba tímy vstúpili do A-skupiny prehrou. Zatiaľ čo Minsk podľahol nemeckému Magdeburgu o dva góly (31:33), Prešovčania prehrali v dánskom Silkeborgu o deväť - 18:27.

Na archívnej snímke uprostred Tomáš Číp (Prešov). — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prešov 16. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov nastúpia v sobotu od 18.00 na svoj druhý zápas v A-skupine Pohára EHF. V prostredí domácej Tatran handball arény sa pokúsia o víťazstvo proti SKA Minsk, v prípade prehry sa im výrazne skomplikujú postupové možnosti. V nabitom programe Prešovčanov komplikuje trénerovi Slavkovi Golužu zdravotný stav viacerých hráčov.

Oba tímy vstúpili do A-skupiny prehrou. Zatiaľ čo Minsk podľahol nemeckému Magdeburgu o dva góly (31:33), Prešovčania prehrali v dánskom Silkeborgu o deväť - 18:27. Pred druhým duelom vedia, že prípadná prehra by znamenala výraznú komplikáciu postupových ambícií. Víťazné zámery však komplikuje zdravotný stav kádra. Viacerí hráči sa trápili chrípkovým vírusom a aj ďalšími zdravotnými problémami. Pozitívom je, že po dlhšom hernom výpadku sa do zostavy vrátil Dominik Krok. "V súčasnom stave je pre nás každý zápas ťažký, ale budeme sa snažiť využiť výhodu domáceho prostredia. Duel treba zvládnuť takticky, hrať dobre v obrane a musí nám zachytať brankár," poznamenal kapitán Radovan Pekár.

"Hráme v zložení, ktoré je k dispozícii a vzhľadom na nabitý rozpis zápasov chyby, ktoré robíme, nemáme možnosť odstrániť počas tréningov. Snažíme sa tak zlepšovať a odstraňovať chyby počas zápasov," uviedol tréner Slavko Goluža. Domáce prostredie býva veľkou výhodou Tatrana a tréner verí, že tomu tak bude aj proti Minsku. "Hráme doma, súpera sa nebojíme a pôjdeme za víťazstvom. Minsk má v kádri viacerých reprezentantov, rýchle krídla a predovšetkým hrajú tzv. tempo hádzanú. Motorom ich hry sú stredná a ľavá spojka. Nič ľahké nás nečaká, ale do zápasu pôjdeme s cieľom vydať zo seba maximum." Generálkou na zápas v Pohári EHF bola stredajšia remíza 26:26 na palubovke srbského Dinama Pančevo. Ďalšie dva tímy z A-skupiny už medzičasom odohrali vzájomný zápas. Magdenburg si doma poradil s Bjerringbro-Silkeborg 33:26.