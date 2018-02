V slalome mrzí 13. miesto viac, no Vlhová tvrdí: Netreba sa opúšťať

TASR

Do druhého podľa vlastných slov ťažko hľadala motiváciu a nedokázala si v ňom zlepšiť svoj výsledok.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu žien na zimných olympijských hrách v Pjongčangu 16. februára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 16. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová prežívala po olympijskom slalome v Pjongčangu veľké sklamanie. Mala v ňom bojovať minimálne o pódium, no šance zmarilo už prvé kolo. Do druhého podľa vlastných slov ťažko hľadala motiváciu a nedokázala si v ňom zlepšiť svoj výsledok.

Vlhová, Mikaela Shiffrinová, Wendy Holdenerová a Frida Hansdotterová boli hlavné ašpirantky na slalomové zlato, Slovenka a Američanka boli jediné tohtosezónne víťazky slalomových podujatí Svetového pohára. Svoje medailové ambície však naplnili iba Švédka so Švajčiarkou, Shiffrinová skončila štvrtá a Vlhová dokonca až trinásta. Výsledná trinástka vo štvrtkovom obrovskom slalome nebola nešťastná, v slalome už áno: "V prvom rade som sklamaná sama zo seba, lebo som nepodala môj výkon a nepredviedla jazdy, na ktoré mám. Môj tím odviedol skvelú prácu, urobil pre mňa maximum. Na ZOH máme len jednu šancu a o tom to je, taký je náš šport. Snažím sa vziať si z toho niečo pozitívne. Nie vždy to vyjde podľa predstáv, každý si musí uvedomiť, že je to šport. Je ľahké povedať, že chcem medailu a budem o ňu bojovať, druhá vec je potvrdiť to a ísť naplno. Nedá sa to zakaždým, tlak utvárajú len ľudia navôkol, osobne som sa cítila dobre, ale niekedy to nedopadne tak, ako si človek praje."

Dvadsaťdvaročná slovenská reprezentantka je etablovaná v úzko vyprofilovanej špičke ženského slalomu. Pokiaľ dokončila, vo svojej elitnej disciplíne sa v súťažiach Svetového pohára alebo majstrovstiev sveta umiestnila najhoršie od 19. marca 2016, keď bola osemnásta na podujatí SP v St. Moritzi. Predznamenali to už úvodné bránky prvého kola: "Nechytila som sa najmä v prvom kole. Od prvej bránky mi chýbal rytmus a celý slalom som sa trápila. Dopadlo to tak, že som prišla s veľkým mankom. Neviem, čo sa stalo, som sklamaná, ale nedá sa nič robiť. Pre mňa je dobrý výsledok v slalome jedine pódium. Človek je frustrovaný, keď dostane 2,5 sekundy namiesto pár stotín. Je potom ťažké hľadať motiváciu a podať dobrý výkon. Napriek tomu som sa snažila dať do toho sto percent, ale ani tak som nejazdila v druhom kole, ako viem."

Iba pretekárka sama vie, čo sa odohráva v jej hlave. Aj tréner Livio Magoni sa deň pred súťažou mohol len nádejať, že mentálne nastavenie bude správne. "Neviem, možno som veľmi chcela a vtedy to nejde. Je to rôzne, niekedy sa cítim zle a preteky sa mi vydaria, inokedy to je zase opačne. Ide o to, ako človek cíti v konkrétny moment. Po prvom kole som bola najprv sama a neskôr s ostatnými. Mám skvelý tím, oni za akýchkoľvek okolností stoja pri mne. Všetci sme vedeli, že preteky sú stratená a druhé kolo bude len o napravení chuti," povedala Vlhová v cieľových priestoroch.

Chuť si v druhom kole síce nenapravila, ale neznamená to, že už zabalila ZOH 2018. Stále je čas napraviť všetko na pozitívnu, hoci v individuálnych vystúpeniach už nie medailovú nôtu: "Vyspím sa a znova získam chuť. Pôjdem asi všetko, čo sa dá. Ešte dnes sa porozprávam s trénerom, ale v pláne máme okrem tímovej súťaže aj super-G, tréningy zjazdu a kombináciu. Piatok musím hodiť za hlavu, veľmi ma to mrzí, bola to len moja chyba. Trénovala som na medailu, ale asi mi zatiaľ nebola dopriata. Potrebujem ešte trénovať a nabrať skúsenosti. Možno ju nezískam nikdy, ale budem na sebe drieť a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Netreba sa opúšťať a ono to všetko príde."

